Молодёжный парламент Норильска сформируют заново

Как сообщалось, предыдущим созывом городского Совета Норильска были изменены принципы формирования Молодёжного парламента: в состав войдут 14 человек (ранее был 21 человек), все члены молодёжного коллегиального органа будут помощниками депутатов норильского горсовета, избранных по спискам политических партий (ранее семь человек назначались по квоте главы города, ещё семь – по квоте городского Совета и семеро самовыдвиженцев избирались первыми двумя третями). Кроме того, срок полномочий Молодёжного парламента теперь составляет пять лет, а не два года, как это было раньше. Ещё одно нововведение – председатель Молодёжного парламента теперь будет избираться старшими коллегами-депутатами из числа молодых парламентариев по представлению спикера горсовета Норильска. Ранее члены Молодёжного парламента сами избирали себе председателя.

Состав местной общественной палаты, чьи полномочия продлятся до осени 2023 года, тоже изменится. В части квоты городского Совета будут заменены сразу три члена этого коллегиального органа: в связи с избранием в депутатский корпус Норильска общественную палату покинули Татьяна Скорик и Олег Костин, а также Михаил Чиж, сменивший место жительства. Новые кандидаты в палату от горсовета будут представлены на ближайшей сессии. Также сменятся два члена общественной палаты по квоте главы города – из состава вышли Максим Миронов (в связи с избранием депутатом горсовета Норильска) и Константин Яковлев (по личным обстоятельствам). Новые члены местной общественной палаты по квоте главы города в ближайшее время будут утверждены соответствующим распоряжением градоначальника.

Кроме того, на ближайшей сессии планируется утвердить изменения в действующее положение об общественной палате. В частности, заседания коллегиального органа будут проводиться не реже одного раза в квартал (в настоящее время – не реже одного раза в год); дополнен перечень оснований для прекращения полномочий членов палаты – помимо уже указанных в положении полномочия могут быть прекращены из-за неспособности принимать участие в деятельности палаты по состоянию здоровья; основаниями для приостановки полномочий члена общественной палаты среди уже утверждённых положением будут также являться предъявление обвинения в совершении преступления либо назначение административного наказания в виде ареста. Также в нормативном акте будет предусмотрено право общественной палаты самостоятельно размещать информацию о своей деятельности на информационных ресурсах, имеющихся в распоряжении.