Молодой и в 35! Госдума повысила возраст молодёжи до 35 лет

Благодаря документу численность молодых людей в России увеличится на 12,7 миллиона человек и достигнет 41 миллиона, а значит, на меры господдержки сможет рассчитывать большее количество людей.

К молодёжи теперь будут относиться граждане от 14 до 35 лет, в настоящее время до 30. В первую очередь нормы закона затронут интересы молодых семей. Так, например, при рождении ребёнка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета и в большинстве регионов возраст молодых родителей ограничивается 30 годами, а теперь пособие будут платить до 35 лет включительно.

Благодаря закону больше россиян смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодёжи. Закон также устанавливает основные направления молодёжной политики. Среди них такие направления, как: формирование патриотизма, поддержка молодёжи в трудной жизненной ситуации, содействие в трудоустройстве и так далее.