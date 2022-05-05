Молодые инноваторы Красноярья могут получить 500 тысяч рублей на реализацию инициатив
Молодые инноваторы Красноярья могут получить 500 тысяч рублей на реализацию инициатив
В Красноярском крае стартовал региональный отбор проектов в рамках грантовой программы «Умник» Фонда содействия инновациям (ФСИ).
Принять участие в конкурсе могут молодые учёные, студенты, бакалавры и магистранты в возрасте от 18 до 30 лет, представив проект по одному из направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
На реализацию проекта даётся не более года с даты заключения договора.
Заявку на участие в региональном этапе программы можно подать до 25 сентября на сайте.
Финал состоится в ноябре в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ), который является официальным представителем ФСИ в регионе.
Получить консультацию можно в проектном офисе КРИТБИ по телефону 8 (391) 201-77-77 (доб. 2078) или по электронной почте: eub@kritbi.ru