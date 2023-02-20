Молодые предприниматели до 25 лет могут получить грантовую поддержку

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей, а если бизнес в Арктической зоне — до одного млн рублей.

Второй год подряд конкурс проводит Агентство развития малого и среднего предпринимательства. Чтобы получить грант, необходимо пройти обучение основам предпринимательской деятельности и предусмотреть софинансирование бизнес-проекта в размере не менее 25%.

Бесплатные обучающие курсы в течение года проводит центр «Мой бизнес». Следите за анонсами на сайте мойбизнес-24.рф.

Узнать всё о конкурсе для молодых предпринимателей можно в агентстве по тел. 8 (391) 222-55-01.