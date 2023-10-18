Молодые предприниматели края могут получить грантовую поддержку

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей, для резидентов Арктической зоны – до миллиона рублей. Поддержка предусмотрена в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Обязательным условием для получения гранта является софинансирование проекта молодым предпринимателем в размере не менее 25% от стоимости проекта и прохождение бесплатного обучения в центрах «Мой бизнес», а также на цифровой платформе МСП.РФ.

«Средства можно потратить на различные направления деятельности предприятия – аренду или ремонт помещения, присоединение к инженерным сетям, приобретение оборудования, оргтехники и ПО, оплату коммунальных платежей и услуг связи, первых платежей по договорам лизинга и т.д. Претендовать на получение гранта могут также индивидуальные предприниматели на системе налогообложения для самозанятых (НПД)», – говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Заявки принимают до 18.00 10 ноября в агентстве развития малого и среднего предпринимательства края на почту или лично по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114. Также можно направить электронный пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронную почту: priem@krasmsp.ru.

Лучшие проекты выберет специальная комиссия.

Подробно узнать о конкурсе можно по телефонам: 8 (391) 222-55-17, 222-55-01.