Молодые предприниматели края могут получить грантовую поддержку
Молодые предприниматели края могут получить грантовую поддержку
На грант могут рассчитывать индивидуальные предприниматели или учредители юридических лиц от 14 до 25 лет.
Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей, для резидентов Арктической зоны – до миллиона рублей. Поддержка предусмотрена в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Обязательным условием для получения гранта является софинансирование проекта молодым предпринимателем в размере не менее 25% от стоимости проекта и прохождение бесплатного обучения в центрах «Мой бизнес», а также на цифровой платформе МСП.РФ.
«Средства можно потратить на различные направления деятельности предприятия – аренду или ремонт помещения, присоединение к инженерным сетям, приобретение оборудования, оргтехники и ПО, оплату коммунальных платежей и услуг связи, первых платежей по договорам лизинга и т.д. Претендовать на получение гранта могут также индивидуальные предприниматели на системе налогообложения для самозанятых (НПД)», – говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Заявки принимают до 18.00 10 ноября в агентстве развития малого и среднего предпринимательства края на почту или лично по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114. Также можно направить электронный пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронную почту: priem@krasmsp.ru.
Лучшие проекты выберет специальная комиссия.
Подробно узнать о конкурсе можно по телефонам: 8 (391) 222-55-17, 222-55-01.