Молодые предприниматели Красноярского края могут получить грантовую поддержку

Сумма гранта — от 100 до 500 тысяч рублей, а если бизнес ведётся в Арктической зоне — до одного млн рублей.

Заявочную кампанию объявит во второй половине года Агентство развития малого и среднего предпринимательства края. Но уже сейчас молодые предприниматели могут позаботиться о выполнении одного из главных условий для участия в конкурсе — прохождение бесплатного обучения основам предпринимательской деятельности в региональной сети центров «Мой бизнес», где в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» оказывают различные услуги предпринимателям, самозанятым и тем, кто только планирует начать свое дело.

За три года в этих центрах обучились основам предпринимательской деятельности и бизнес-планирования 736 жителей края. Ближайший курс, который подходит будущим кандидатам на получение гранта, пройдёт с 18 по 20 мая в Красноярске, по адресу: ул. Белинского, 5. На занятиях Анжела Дьякова, сертифицированный тренер по обучающим программам, научит предпринимателей составлять бизнес-план и расскажет всё о налогах.

Заявки принимаются до 17.00 13 мая. Зарегистрироваться можно по телефону (391) 205-20-15 или в разделе «Календарь мероприятий» на сайте.