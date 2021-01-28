Молодые учёные Красноярского научного центра СО РАН придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов

Устройство фильтра впечатляет. Одна из инноваций – самоочистка. Происходить это будет за счёт электрического импульса, который будет подаваться от нагревательного элемента мощностью в пять вольт. Вторая отличительная черта – нанопрочность и микронная толщина пористого слоя, что даёт возможность задерживать даже мельчайшие частицы. Сменный фильтр будет защищать органы дыхания от вирусов на 99%.

Проект был разработан под руководством аспиранта, младшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Айрааны Куулар. На конкурсе «Умник» он получил грант в размере 500 тысяч рублей.

«Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров. Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтёров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите», – рассказала куратор проекта Айраана Куулар.

Первая партия уже создана и запатентована. В будущем разработка будет запущена в массовое производство.