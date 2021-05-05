Молодых дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе «Твой бизнес - твоя опора»
Молодых дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе «Твой бизнес - твоя опора»
Заявки на Всероссийский конкурс рисунков принимаются до 20 мая.
Молодым специалистам и профессионалам в сфере дизайна предлагают представить своё видение образа предпринимателя и малого бизнеса в целом. Организаторы отмечают, что принять участие в творческом состязании могут не только взрослые, но и дети.
Работы должны иллюстрировать образ предпринимателя, которому всё по плечу. Рисунок может отображать социальный вклад предпринимателя, а также вклад бизнеса в экономку России.
Для участия следует заполнить заявку на сайте конкурса и прикрепить к ней свою работу и анкету.
Победителя определят 25 мая. Торжественная церемония награждения финалистов состоится 26 мая в Москве в рамках премии «Бизнес-Успех».