МАУ ИЦ «Норильские новости»

Молодых дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе «Твой бизнес - твоя опора»

Молодых дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе «Твой бизнес - твоя опора»

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Молодых дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе «Твой бизнес - твоя опора»

Заявки на Всероссийский конкурс рисунков принимаются до 20 мая.

Молодых дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе «Твой бизнес - твоя опора»

Молодым специалистам и профессионалам в сфере дизайна предлагают представить своё видение образа предпринимателя и малого бизнеса в целом. Организаторы отмечают, что принять участие в творческом состязании могут не только взрослые, но и дети.

Работы должны иллюстрировать образ предпринимателя, которому всё по плечу. Рисунок может отображать социальный вклад предпринимателя, а также вклад бизнеса в экономку России.

Для участия следует заполнить заявку на сайте конкурса и прикрепить к ней свою работу и анкету.

Победителя определят 25 мая. Торжественная церемония награждения финалистов состоится 26 мая в Москве в рамках премии «Бизнес-Успех».

Фото из открытых источников
5 мая в 15:44 240
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