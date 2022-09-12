Молодых норильчан приглашают к участию в конкурсе «Территория Красноярский край»

Конкурс предназначается для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку на участие можно на сайте твойкрай.рф до 20 сентября.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Творчество» — проекты, направленные на вовлечение молодёжи в творческую деятельность, поддержку талантливой молодёжи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования.

— «Здоровый образ жизни» — проекты, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодёжи, вовлечение молодёжи в регулярные занятия физической культурой и спортом, совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта.

— «Добровольчество (волонтёрство)» — проекты, направленные на формирование системы поддержки молодёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности.

— «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе» — проекты, направленные на формирование у молодёжи гражданской ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству, воспитание гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию; проекты, посвящённые героям и значимым событиям в истории страны, призванные вовлечь молодёжь в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений.

— «Карьера» — проекты, направленные на развитие профориентационной работы среди молодёжи и построение эффективной траектории профессионального развития; развитие трудовой и проектной активности молодёжи путём совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе путём развития профильных студенческих отрядов); поддержка молодёжных программ и проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской молодёжи; развитие моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации.

— «Свободная номинация» — проекты, не подходящие под вышеописанные номинации.

Проект должен соответствовать следующим требованиям:

- актуальность для молодёжи Норильска;

- обязательное описание ресурсного обеспечения проекта, конкретных механизмов реализации;

- смета проекта, оформленная по форме проектной заявки на сайте твойкрай.рф, в которой в обязательном порядке должны быть указаны материальные и иные ресурсы, необходимые для реализации проекта. Основные средства не могут закладываться в смету проектной заявки;

- срок реализации проекта — не позднее 08.12.2022;

- проект не должен служить источником получения прибыли, способствовать улучшению материально-технической базы для организатора и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, не должен поддерживать финансово какую-либо политическую партию или кампанию, религиозную организацию.

По всем вопросам следует обращаться к заместителю директора Молодёжного центра Норильска Демаковой Ирине Георгиевне по тел.: 8 (903) 928-06-99, 23-84-77, е-mail: mcnkt@mail.ru или по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, 9, каб.2.14.