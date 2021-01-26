Молодым семьям выплатят по 200 тысяч на улучшение жилищных условий
Молодым семьям выплатят по 200 тысяч на улучшение жилищных условий
Такое постановление подписал Юрий Лапшин, председатель краевого правительства.
Краевая госпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» — это социальная выплата для молодых семей. Для выплаты есть три основных условия:
– возраст одного из супругов не превышает 35 лет;
– семья признана нуждающейся в жилом помещении;
– семья располагает доходами, позволяющими оплатить (или получить кредит) стоимость жилья в части превышающей размер предоставляемой соцвыплаты.
Финансирование программы идёт из федерального, краевого и местного бюджетов. Если семья подходит по представленным критериям, то она получит 35 % стоимости жилья, если в семье нет детей, 40 % — если дети есть. Данная выплата является единовременной. Как правило, данные средства идут на погашение первоначального взноса.