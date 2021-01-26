Молодым семьям выплатят по 200 тысяч на улучшение жилищных условий

Краевая госпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» — это социальная выплата для молодых семей. Для выплаты есть три основных условия:

– возраст одного из супругов не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в жилом помещении;

– семья располагает доходами, позволяющими оплатить (или получить кредит) стоимость жилья в части превышающей размер предоставляемой соцвыплаты.

Финансирование программы идёт из федерального, краевого и местного бюджетов. Если семья подходит по представленным критериям, то она получит 35 % стоимости жилья, если в семье нет детей, 40 % — если дети есть. Данная выплата является единовременной. Как правило, данные средства идут на погашение первоначального взноса.