Молодым скейтерам напомнили о важности использования защиты

Напомним, что недавно в городе открылся обновлённый скейт-парк. Но, к сожалению, многие ребята катаются без специальной защиты. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дорожные полицейские и представители спорта решили пообщаться с райдерами.

Руководитель региональной спортивной общественной организации «Шторм» Андрей Герасимов рассказал подросткам о главных правилах безопасности при катании. Особое внимание эксперт уделил вопросу подбора защитной экипировки для катания на скейтбордах, самокатах, гироскутерах, моноколёсах и т.д.

Старший инспектор по пропаганде БДД Елена Аршалуйсян и инспектор ДПС Евгений Тувишов отметили, что, помимо надёжной защиты, необходимо помнить и о правилах дорожной безопасности. Также ребята узнали, что передвигаться на велосипеде по проезжей части дороги детям разрешено только с 14 лет.

Организаторы призвали любителей быстрой езды использовать световозвращающие элементы на одежде и вещах в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В завершение беседы инспекторы ГИБДД подарили ребятам тематические памятки и световозвращающие наклейки.