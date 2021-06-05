Момент истины

Обсуждение проходило на площадке нового спортхолла «Айка» под председательством помощника президента России Игоря Левитина с участием министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. Диалог вели представители муниципалитетов, спортивных и туристических сообществ и ведомств из всех девяти приарктических регионов страны, руководители бизнес–структур и крупных промышленных предприятий.

– Арктика сегодня – это территория, где разворачиваются ключевые события не только в области экономики и политики, – сказал, открывая встречу, Игорь Левитин. – Наша встреча, по сути, является первым крупным разговором о том, какую роль играет развитие спорта и туризма в арктических регионах.

С учётом того, что в ближайшие два года Россия будет возглавлять международный Арктический совет, северным регионам планируется уделить самое пристальное внимание, подчеркнул помощник президента.

Встреча в Норильске началась со знакомства с одним из наиболее значимых проектов, который предлагается к реализации на Таймыре. Специалисты прочат проекту «Затундра», финансируемому компанией «Норникель», большое будущее. Речь идёт о возможности открыть широкой публике природу и уникальную экосистему Таймыра, который до последнего времени ассоциировался исключительно с промышленным освоением Крайнего Севера.

За пять лет на Таймыре создадут туристическую деревню «Бухта Канчуль» с пешими и водными маршрутами, кемпингами и приютами. Основная база будет расположена на озере Мелком. Проект призван сохранить и облагородить территорию, сделать её доступной для российских и зарубежных туристов. Для этого, в свою очередь, потребуется проложить около 36 км инженерных сетей и дорог, в том числе магистрали электро– и газоснабжения.

По мнению участников диалога, перспективы развития туризма на плато Путорана и в Арктической зоне России выглядят многообещающе. Причина – в неизведанности этих мест, побывать в которых интересно очень многим. Благодаря таким путешествиям, люди смогут лучше узнать свою страну, историю её освоения и почувствовать её необъятность. Развитием арктического туризма займётся правительственная комиссия. В зону её ответственности, в числе прочего, войдут вопросы расширения судоходства на Енисее и других сибирских реках.

Помимо Красноярского края, объектами исследования станут Мурманская область, Камчатка и другие притягательные для туристов регионы. Здесь основной проблемой на данный момент признано отсутствие инфраструктуры надлежащего уровня.

По словам Игоря Левитина, в ходе диалога удалось достигнуть понимания – что конкретно следует делать в первую очередь со стороны государства. Если бизнес готов вкладывать деньги, то государство готово развивать инфраструктуру. Это в первую очередь строительство новых автотрасс, углубление дна рек для возможности захода круизных судов, организация «возвратных» рейсов, позволяющих не только доставлять туристов в пункт назначения, но и вывозить их на Большую землю.

О востребованности работ по обустройству территории говорит тот факт, что на текущий сезон все путёвки на Таймыр и в Норильск уже раскуплены, даже с учётом нестабильной ситуации с распространением коронавируса и высокой стоимости туров.

По оценке участников конференции, на Таймыре и в Норильске есть все предпосылки для того, чтобы развивать спорт и туризм не только на внутригосударственном уровне, но и на международном. В ходе диалога была достигнута договорённость о том, что в этой области необходимо тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон.

Одной из первостепенных мер для развития указанных направлений, по общему мнению, должно стать включение региональных спортивных мероприятий во всероссийский календарь соревнований. Одно из предложений касалось проведения единых Арктических спортивных игр. Об этих инициативах министр спорта Олег Матыцин пообещал доложить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, с тем чтобы мероприятия органично влились в спортивный календарь.

Ещё один способ развития туризма и спорта в Арктике — государственно–частное партнёрство. Олег Матыцин привёл в пример работу в этом направлении компании «Норникель». Показательно, что спортхолл «Айка», где проходила конференция «Российская Арктика — территория спорта и туризма», возведён на средства компании.

– Спортивный комплекс построен «Норникелем» не только для проведения спортивных мероприятий, но и для организации досуга жителей Норильска, — сказал Олег Матыцин. — Это можно считать универсальным подходом к решению целого комплекса задач, с которыми приходится сталкиваться здесь, в Заполярье. Со своей стороны государство готово всемерно поддерживать подобные инициативы.

Ведущую роль компании признали все присутствующие, обратив внимание на то, что «Норникель» является партнёром не только Олимпийского комитета России, но и Международной федерации студенческого спорта, Федерации хоккея РФ, Российского футбольного союза, а также Федерации кёрлинга России. В Норильске же в распоряжении горожан сегодня находятся шесть спортивных комплексов, девять спортивных школ и восемь местных спортивных клубов. За год в городе проводится порядка 550 спортивных мероприятий с участием почти 70 тысяч жителей, что составляет около 50% активного населения.

Частью внутренней культуры компании давно стал корпоративный спорт. А в рамках работы по сохранению традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов «Норникель» оказывает активную поддержку северному многоборью на Таймыре. По словам вице–президента по федеральным и региональным программам компании Андрея Грачёва, одной из целей «Норникеля» является ликвидация разрыва в уровне оказания спортивных услуг, существующего между Заполярьем и материком.

– Мы стремимся к тому, чтобы в Арктической зоне спортивные услуги предоставлялись в том же качестве, количестве и по той же цене, что и на Большой земле, —сказал Андрей Грачёв в своём выступлении.

В знак готовности к дальнейшему плодотворному сотрудничеству представители «Норникеля» подтвердили возможность участия компании в создании отдельной структуры, которая отвечала бы за сферы спорта и туризма в рамках работы международного Арктического совета.