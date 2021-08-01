Мощь в объективе

Направление, объединяющее людей со всех континентов и стран, зародилось в России в 2008 году. Первооткрывателем стало Домодедово. С тех пор всё больше аэропортов присоединялись к этому движению, дающему возможность любому человеку прикоснуться к миру авиации и побывать на той части территории аэропорта, куда у пассажиров обычно нет доступа. Сейчас уже никого не удивить наличием мероприятий для авиационных фотографов, даже в небольших аэропортах. Авиаспоттинги проходят регулярно и могут носить как общеразвлекательный характер, так и быть приуроченными к определённым поводам, например, к появлению в аэропортах новых авиакомпаний, рейсов, памятных дат и т. д. Основная идея — дать обывателям возможность своими глазами увидеть мир авиации, понять, как он устроен, а, возможно, и помочь в борьбе с такими сложностями как, например, аэрофобия. Но главное, конечно же, это возможность сделать памятные фото прекрасных стальных птиц и трудовых будней аэропортов.

В день проведения юбилейного «Споттинга» погода не особо радовала — было хмуро и холодно, но на настроении фотографов это никак не отразилось. Мероприятие проходило на трёх разных точках и позволило участникам не только поймать в объективы взлёты и посадки воздушных судов, но и запечатлеть обслуживание самолетов на местах стоянок, работу наземных служб и перронный транспорт.

Участники радовались не только атмосфере и отличным кадрам, но и встрече друг с другом. За эти годы, деля общее увлечение, многие нашли друзей, а кто–то и семью. Как, например, Сергей Манухин и его жена Алла. Девушка работала бортпроводником в авиакомпании «НордСтар», а Сергей, уже тогда увлекался авиационной фотографией. Споттеры тесно дружат с «людьми неба» и часто, проявляя гостеприимство, показывают город, рассказывают о жизни Норильска. На такой вот «экскурсии» ребята и познакомились. Сегодня они уже воспитывают маленького «командира воздушного судна» Святослава, а планы на будущее грандиозные — Алла намеревается вернуться в небо, но уже в качестве пилота.

«Дата действительно значимая для нас, для Норильских фанатов авиации, — признался Сергей. — Наше хобби за это время прочно вошло не только в наши жизни, но и для аэропорта стало привычным явлением. Работники и экипажи самолётов проявляют дружелюбие, машут нам для наших снимков, улыбаются. Мы заводим новые знакомства, делимся с ними своими фотографиями».

Артем Финн, организатор норильских авиаспоттингов, отметил, что за годы существования движения группа по интересам превратилась в дружное сообщество:

«Если на первом мероприятии в 2011 году нас было всего трое, то на сегодняшний день у нас 35 постоянных участников. Мы создали группу в мессенджере, общаемся, ездим «под забор», помимо официальных мероприятий на территории. Достаточно дружный и дисциплинированный коллектив образовался! Норильское сообщество объединяет не только местных, но и иногородних участников. За минувшие годы у нас побывали даже такие именитые авиафотографы, как Марина Лысцева, Дмитрий Осипов и Сергей Мартиросян. На сегодняшнем мероприятии у нас как никогда много гостей, благодаря авиакомпании «НордСтар», которая любезно привезла к нам участников из других городов».

Самым «южным» участником среди иногородних споттеров была Ирина Пономарёва, известная в Instagram как aero_riska, — популярный краснодарский авиафотограф, автор канала «Авиаторши» на YouTube, где девушки доступным языком повествуют о мире авиации.

«Меня очень поразила ваша погода, — рассказала Ирина. — Я давненько не ходила в куртке летом. И город. Он такой контрастный: с одной стороны холодный и индустриальный, но яркие и нарядные дома сталинской эпохи оставляют тёплое впечатление. Мне давно хотелось увидеть самолеты «НордСтар» в их «естественной среде обитания», так сказать, в суровом северном краю, откуда они разлетаются по всей стране. Ещё я надеялась запечатлеть самолёты авиакомпании «КрасАвиа», которые бывают в Норильском аэропорту. Для южного Краснодара это диковинка».

Также благодаря авиакомпании прибыли и участники из Абакана и Красноярска. Среди них — Евгения Шихалеева, сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта «Красноярск». Она увлекается авиаспоттингом не первый год. Благодаря своим замечательным снимкам она является сотрудником краевого аэропорта, у которого есть официальное разрешение на проведение съёмки на регулярной основе, что является редкостью для работников её профиля. Особый взгляд на авиацию помогает Евгении сформировать любовь к небу и самолётам, которую, по словам девушки, нужно почувствовать, прежде чем брать в руки фотоаппарат.

«Кроме того, мне всегда интересно наблюдать за работой коллег из других аэропортов, — поделилась Евгения. — Авиационная безопасность является ключевым элементом для осуществления безопасных полётов, всегда приятно узнать для себя что–то новое, перенять опыт, да и просто взглянуть на свою профессию со стороны. В вашем аэропорту работа налажена невероятно чётко. Я высоко оценила уровень не только коллег, но других служб перрона. Очень приятно это видеть».

В финале изюминкой мероприятия стало событие, которое до нашего аэропорта не организовывал ни один другой. Для участников авиаспоттинга был настоящий кофе–брейк на борту грузового самолета Boeing 757–200 авиакомпании «Авиастар–Ту». Кейтеринг аэропорта «Норильск» подготовил перекус, а авиакомпания любезно разрешила провести его у себя в самолёте, прямо в грузовом отсеке. Восторг успевших изрядно проголодаться фотографов затмил все трудности, связанные с погодой. После столь необычного фуршета ребята смогли пообщаться с экипажем воздушного судна, запечатлеть кабину пилотов и насладиться видом перрона аэропорта сквозь просторный грузовой люк самолёта.