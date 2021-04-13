Мошенники не дремлют

В последнее время участились случаи введения пенсионеров в заблуждение по поводу действительного размера их пенсии. В первую очередь к этому виду мошенничества причастны «юридические фирмы», которые уверяют пожилых граждан, что ПФР им не доплачивает, и предлагают помощь своих «юристов».

Сегодня реклама таких «фирм» часто мелькает в интернете и на телевидении, и уже не раз пенсионеры попадались на их уловки. «Юристы» заманивают потенциальных жертв, обещая «прибавку» к выплате, которую получит пенсионер, если воспользуется их услугами. Граждане заключают с ними договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает нескольких десятков тысяч рублей. Сама услуга, как следует из договора, состоит в «правовом анализе и подготовке документов». То есть, в ПФР направляется обращение от имени гражданина, а копии этого обращения направляются в различные контролирующие органы и ведомства. В письме, как правило, содержится просьба проверить правильность исчисления размера пенсии.

Пенсионный фонд в свою очередь направляет заявителю ответ о правильном исчислении размера пенсии и об отсутствии основания для увеличения её размера. «Услуга» оказана - деньги уплачены. Пенсионеры остаются у разбитого корыта. Вернуть свои средства удаётся единицам, так как «правовой анализ и подготовка документов», предусмотренные договором, были выполнены.

Пенсионный фонд в очередной раз напоминает, что размер пенсии определяется строго в соответствии с законом на основании документов, подтверждающих периоды работы и иной деятельности гражданина, с учётом нестраховых периодов (служба в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами и инвалидами и др.), сведений о среднемесячной заработной плате до 2002 года и других данных.

Телефон контакт-центра отделения ПФР по Красноярскому краю - 8(800) 600-04-18 (звонок бесплатный по всей России).