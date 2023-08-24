Мошенники не дремлют

Так, одной из жертв аферистов стал 55-летний северянин. Со слов потерпевшего, с ним связался неизвестный и представился руководителем финансового банка и посоветовал перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы не потерять их. Поверив незнакомцу, мужчина через мобильное банковское приложение перевёл деньги на указанный счёт. Сумма ущерба составила 4 342 850 рублей.

Второй жертвой мошенников стала 54-летняя норильчанка. На этот раз женщине позвонил мнимый сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что её сбережениям грозит опасность. Чтобы их сохранить, деньги нужно перевести на «безопасный счёт». Таким образом северянка потеряла 212 100 рублей.

Следователями Норильского ОМВД по обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают норильчан быть бдительными. Не поддаваться на уловки мошенников и не переводить денежные средства на неизвестные счета.