МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мошенники обманули пенсионера

Мошенники обманули пенсионера

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Мошенники обманули пенсионера

И снова классическая схема обмана от мошенников.

Мошенники обманули пенсионера

В дежурную часть ОМВД по Норильску поступило заявление, в котором мужчина пенсионного возраста рассказал, как ему позвонили якобы из службы безопасности «Сбербанка». «Сотрудник» банка назвал точные данные мужчины, обращался по имени и отчеству, что вызвало доверие у пенсионера. Выполняя указания злоумышленников, он собственноручно перевёл им более 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества по части 3 статьи 158 УК РФ.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не поддаваться на уловки мошенников!

ЗАПОМНИТЕ! Службы безопасности банков никогда не звонят клиентам. Будьте внимательны и предупредите о подобных способах обмана своих родных, близких и друзей.

18 сентября в 11:40 750
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