Мошенники придумали новую уловку

На фоне новостей о блокировке части мобильных номеров злоумышленники придумали новую уловку: они звонят под видом представителей оператора сотовой сети и сообщают, что срок действия сим-карты истекает или уже закончился.

Для продления владельцу сим-карты нужно назвать код из СМС. При этом человеку угрожают, что, если этого не сделать, карта будет заблокирована, а номер отобран без возможности восстановления. В результате мошенники получают доступ в личный кабинет на сайте оператора связи, где устанавливают переадресацию сообщений на другой номер.

Далее злоумышленники могут поменять пароль от мобильного банка, совершать все необходимые действия с кредитными организациями: от перевода средств и оплаты товаров до оформления кредитов. Владелец номера уже ничего не увидит: СМС будут приходить на номера мошенников.

Правоохранители напоминают: уважаемые граждане, будьте бдительны! Никогда не следует сообщать коды и другую информацию звонящим.