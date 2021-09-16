Мошенники придумывают всё новые способы снятия денег с банковских карт граждан

С начала года в городе совершено 454 преступления в сфере IT-технологий, что чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на 7,5%). Тем не менее ущерб велик - он оценивается в десятки миллионов рублей. Норильск сегодня по этому показателю возглавляет антирейтинг городов региона с населением свыше 100 000 человек.

- За восемь месяцев года совершено 98 преступлений, которые квалифицированы как «кража с банковских счетов», и 275 - как «мошенничество». Последних, по сравнению с прошлым годом, стало больше на 23%. Общая сумма ущерба, нанесённого гражданам, - 83 млн рублей, это на 20% больше, чем в 2020 году, - сообщил Олег Мусихин, начальник Норильского ОМВД. - В прошлом году норильчане лишились около 53 млн рублей, хотя преступлений в сфере IT-технологий было больше - около 500.

Несколько изменилась и схема мошенничеств. В прошлом году популярнее всего были звонки, когда преступники представлялись работниками банка и под предлогом, что якобы неизвестные пытаются снять со счетов абонента денежные средства, получали его конфиденциальные сведения. К концу года люди уже знали, что к таким звонкам нужно относиться осторожно. Тогда преступники поменяли схему: теперь они начали выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, которые просят помощи в поимке преступников.

- Люди у нас отзывчивые, пытаются помочь и в результате поддаются на уловки злоумышленников. А недавно появился ещё один вид мошенничества. Преступники под видом клиентов заказывают такси, обозначают, что деньги за поездку переведут на карту и таким образом получают данные карт водителей. Суммы ущерба пока небольшие, но важен сам факт появления новой схемы, - отметил Олег Мусихин.

Он также привёл примеры самых крупных денежных потерь горожан. Так, в августе 63-летняя норильчанка сообщила, что перевела мошенникам более 2 млн рублей, практически все свои сбережения. Преступники представились сотрудниками столичных правоохранительных органов и пояснили, что к ним обратились с доверенностью на её счета, и ей нужно срочно снять свои деньги. Женщина, боясь потерять накопления, пошагово следовала указаниям мошенников и в результате осталась без денег. Эта история имела продолжение: через несколько дней пострадавшая под влиянием преступников взяла ещё кредит на миллион рублей и перевела и эти деньги по указанным злоумышленниками счетам. И только после этого засомневалась и обратилась в полицию, где ей разъяснили, что она стала жертвой мошенников.

Во втором случае 49-летний кайерканец перевёл преступникам 1,4 млн рублей. Они представились сотрудниками банка, клиентом которого он был, и сказали, что кто-то пытается снять с его счетов деньги.

В ОМВД говорят: контингент, который попадается на удочку мошенников, всё тот же: это люди среднего возраста, многие - с высшим образованием, вовлечённые в финансово-кредитные отношения.

- Одно из главных правил самозащиты от мошенников - не общаться по поводу финансовых операций по телефону с представителями кредитных организаций, которые звонят клиентам. Касается это и популярных сегодня звонков с номера 900. В Норильске работают представительства многих банков, лучше обратитесь туда лично либо позвоните по телефонам, указанным на их официальных сайтах. Ещё одно правило - никому и никогда не передавайте свои персональные данные по банковским счетам, не оставляйте в кредитных организациях их реквизиты, - посоветовал начальник Норильского ОМВД России.

Он также отметил, что правоохранители ведут постоянную разъяснительную работу с населением, рассказывая об уловках мошенников.

- Я уверен, норильчане знают о самых распространённых схемах этих преступлений. Информация регулярно транслируется во всех СМИ. Так что снижение числа преступлений такого рода в сравнении с прошлым годом - результат профилактики. Но всё же будьте бдительны и осторожны, ведь раскрыть эти преступления довольно сложно. У нас, например, их раскрываемость не превышает 43,7%, что, правда, выше, чем в других городах края.