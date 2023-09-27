Мошенники продолжают представляться работниками службы безопасности банков

Как правило, мошенники звонят своим жертвам и представляются должностными лицами банков. Они сообщают, что в данный момент в банке находится гражданин с доверенностью, который оформляет кредит. Либо со счёта собеседника происходит списание денег и, если это списание не санкционировано самим гражданином, то срочно нужно принять меры, а именно: перевести деньги на виртуальный счёт, установить антивирусную программу и т.д.

Так, например, на такую уловку обманщиков попались два преподавателя, которые, пытаясь сохранить и уберечь свои деньги, перевели преступникам 1 млн 655 тысяч и 2 млн 211 тысяч рублей.

Обязательно предупредите об атаках мошенников близких, особенно пожилых. Пусть никому не сообщают свой номер телефона, коды подтверждения, логины, пароли и другие данные.