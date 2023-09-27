МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мошенники продолжают представляться работниками службы безопасности банков

Мошенники продолжают представляться работниками службы безопасности банков

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Мошенники продолжают представляться работниками службы безопасности банков

Только в августе в дежурную часть поступило 10 заявлений от норильчан, которые попались на такой вид мошенничества. Общая сумма ущерба составила почти 15 млн рублей.

Мошенники продолжают представляться работниками службы безопасности банков

Как правило, мошенники звонят своим жертвам и представляются должностными лицами банков. Они сообщают, что в данный момент в банке находится гражданин с доверенностью, который оформляет кредит. Либо со счёта собеседника происходит списание денег и, если это списание не санкционировано самим гражданином, то срочно нужно принять меры, а именно: перевести деньги на виртуальный счёт, установить антивирусную программу и т.д.

Так, например, на такую уловку обманщиков попались два преподавателя, которые, пытаясь сохранить и уберечь свои деньги, перевели преступникам 1 млн 655 тысяч и 2 млн 211 тысяч рублей.

Обязательно предупредите об атаках мошенников близких, особенно пожилых. Пусть никому не сообщают свой номер телефона, коды подтверждения, логины, пароли и другие данные.

Фото из открытых источников
27 сентября в 14:09 580
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