Мошенники стали маскироваться под полицейских

Широкое распространение на территории Красноярского края получили звонки от псевдополицейских, лжесотрудников Главного управления МВД и прочих подразделений правоохранительных органов, которые якобы работают в тесной связке со специалистами банка. Звонки от преступников регистрируются ежедневно.

- Схема проста, - поясняет Роман Войцешко, начальник следственного отдела МВД по городу Норильску, как происходит обман. - Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка, убеждают их, что они тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, и в ближайшее время им позвонят из полиции. Спустя некоторое время или сразу на телефон потерпевшего поступает звонок с отображением номера телефона того или иного подразделения полиции, вплоть до телефона доверия Главного управления МВД. Звонящие могут представляться должностными лицами различного уровня: от рядового полицейского до представителя руководящего состава полиции по Красноярскому краю. Человек проверяет номер звонящего абонента, убеждается, что он реально существует и начинает беседовать с мошенником как с представителем закона. Тем не менее звонок потерпевшему осуществляется с помощью ложной IP-телефонии, когда на экране телефона жертвы мошенника отображается номер телефона официального подразделения полиции, а реальный, с которого действительно звонит мошенник, может быть зарегистрирован за границей. Очень часто номера телефонов, с которых звонят мошенники, начинаются на +7.

Так 6 ноября на уловку мошенников попался сотрудник Норильского колледжа искусств. Думая, что сотрудники банка действуют совместно с полицейскими и получив повторный звонок якобы из Главного управления МВД, работник НКИ для защиты своих средств сначала снял деньги со своих счетов, а затем перевёл 329 тысяч рублей мошенникам. Другой случай произошёл 12 ноября. Сотрудник «Норильскникельремонта» продиктовал лжеполицейскому пароли, которые ему пришли для подтверждения финансовых манипуляций с его картами. Это позволило мошенникам оформить на него кредит и списать с его счетов 238 тысяч рублей. Несколькими днями ранее сотрудник частного охранного предприятия, помня о мошенниках, не доверился им, но всё же после разговора установил программу, скаченную из «Плеймаркета». Эта программа позволила преступникам дистанционно подключиться к экрану мобильного телефона и приложениям в нём. По просьбе звонивших потерпевший положил телефон экраном вниз; в дальнейшем он не смог пояснить, почему сделал это. Пока телефон лежал экраном вниз, мошенники с помощью установленного приложения списали 81 тысячу рублей с его счетов. После этого ему вновь позвонили преступники и сказали, что его средства в безопасности, но, увы, деньги исчезли. Накануне этого происшествия был ещё один случай с сотрудником «Норильскникельремонта». Он продиктовал звонившим пароли и лишился 50 тысяч рублей.

- Это не единичные случаи – поясняет Роман Войцешко. – Так 11 ноября учитель начальных классов решила заработать деньги на брокерской платформе, а в результате лишилась одного миллиона 463 тысячи рублей. И это не все случаи мошенничества с начала ноября. Уборщица частной клининговой компании, которая знала о мошенничествах, читала памятки, но в итоге продала стол на Avito себе в убыток. Её попросили предоставить данные банковской карты для перевода денег за сделку, и в процессе подтверждения операции онлайн, лишилась 45 тысяч рублей.

Руководитель следственного отдела МВД по городу Норильску в тысячный раз просит горожанам не сообщать по телефону данные своих карт, счетов, пароли, которые необходимы для подтверждения транзакции и прочие личные данные - полицейским, банковским сотрудникам, работникам пенсионного фонда и прочим должностным лицам не требуется информация о банковских счетах и картах, а также пароли, пин-коды и прочие данные, которые необходимы для проведения финансовых операций. Эти сведения запрашивают только преступники!