Мошенники украли 124 тысячи рублей

По протоптанной дорожке мошенники продолжают обманывать горожан. В этот раз 36-летняя норильчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денежных средств. Пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После непродолжительной беседы женщина сообщила злоумышленнику код безопасности, что дало полный доступ к её банковскому счёту. Далее путём перевода денежных средств мошенник похитил 124 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Полицейские предупреждают! Не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банков никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните по телефону горячей линии банка.