Мошенники украли у норильчанина 600 тысяч рублей

Во время следствия было установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Ему сообщили, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Далее с ним связался «сотрудник» банка, который настоятельно рекомендовал ему прийти лично в банк и оформить на своё имя кредит. Затем перевести эти деньги на «безопасный счёт». По инструкции мошенников через банкомат мужчина перевёл им 600 тысяч рублей.

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой: «Не сообщайте свои персональные данные в телефонном режиме и посредством различных мессенджеров. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с номером горячей линии вашего банка, современные технологии могут позволить злоумышленникам подменить номер. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полиции».