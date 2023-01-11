Мошенники воспользовались временными задержками доставки некоторых препаратов в аптеки

В настоящий момент, в связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства, могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки. Это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

Мошенники не смогли обойти эту ситуацию стороной. Они обзванивают граждан и предлагают им приобрести необходимый препарат. Однако за доставку они требуют внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются.

«В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют в лучшем случае финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем», - обратились к россиянам в ведомстве.