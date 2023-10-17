Мошенники взялись за детей

В Красноярском крае зафиксирована новая схема мошенничества. Как правило, аферисты действуют от имени знакомых ребятам людей. Они создают фейковые аккаунты (иногда подделывают страницы уже знакомых ребёнку взрослых) и входят к ним в доверие. В ходе общения злоумышленники пытаются узнать у детей подробности жизни семьи, чтобы потом мастерски их использовать, когда придёт время. Действуют не в лоб, а аккуратно задавая вопросы.

После того, как вся информация получена, мошенники начинают жалостно просить о помощи. Не всегда речь идёт о деньгах, это может быть необходимость отменить какое-либо списание, возможно где-то зарегистрироваться.

Взрослые лишаются денег, а мошенники получают сотни тысяч рублей, правильно сыграв на эмоциях и чувствах ребёнка.

Новыми жертвами выбраны дети разного возраста – те, кто только-только начинает знакомиться с миром соцсетей (7-11 лет), как и те, кто, казалось бы, уже в них чувствует себя уверенно (12-15 лет).

Чтобы этого избежать, необходимо провести беседу со своим ребёнком о правилах поведения в социальных сетях.

Важно донести:

– нельзя фотографировать и отправлять кому-либо личные данные свои и взрослых: паспорта, банковские карты, документы на недвижимость и прочее;

– нельзя рассказывать информацию об адресе дома, школы, о месте работы родителей, какие приложения стоят у членов семьи на телефоне, любые пароли;

– опасно скачивать по просьбе какие-либо приложения, открывать незнакомые и странные ссылки;

– пароли в соцсетях в честь любимых домашних питомцев и даты рождения, конечно, легко запомнить, но лучше выбрать что-то посложнее. А если они где-то записаны, то фотографировать и отправлять этот листок строго запрещено;

– лучше общаться только с друзьями и близкими, которые пишут со знакомых номеров и страниц. А если решил подружиться незнакомец, а потом начал спрашивать информацию, перечисленную в пунктах выше, то он точно не может стать другом.