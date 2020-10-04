МАУ ИЦ «Норильские новости»

Москва решила поднимать региональную авиацию в ближайшие три года.

Главная / Новости / Общество

Москва решила поднимать региональную авиацию в ближайшие три года.

Министерство транспорта предлагает на 4,6 миллиарда рублей ежегодно увеличивать размер субсидии на развитие региональных авиаперевозок в 2021–2023 годах. Об этом заявил первый замглавы ведомства, руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе Северного форума по устойчивому развитию. Субсидии предложено предоставить из федерального бюджета для развития полётов внутри субъекта федерации. До настоящего времени такие субсидии предоставлялись только из региональных бюджетов.

4 октября в 15:35 220
Полюс притяжения
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также