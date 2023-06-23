Москвичи смогут увидеть Норильск с непривычной точки зрения

Гости выставки смогут познакомиться с загадочным Норильском поближе.

«Наш город окутан легендами. Здесь можно побыть день или прожить целую жизнь. И в том, и в другом случае город забыть невозможно, — отмечает Карина Андреева, куратор выставки, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН. — Как только говоришь, что живешь в Норильске, окружающие начинают заинтересованно спрашивать:

– Там очень холодно, да?

– А полярное сияние видел?

– Читал, у вас такой ветер, что крыши летают.

– Как же там жить без солнца несколько месяцев?

– Как же там спать, если солнце вовсе не заходит за горизонт?

– Зима... девять месяцев?

Отвечая на эти вопросы, понимаешь: а ведь я полярник. Городской полярник».

В выставочных работах авторы рассказывают, что и почему ценят в Норильске, какие они, по-своему показывают северную жизнь, разрушая стереотипы.

Арт-объекты, инсталляции и композиции созданы в результате художественного исследования арктического города и человека, живущего на Севере. Для зрителей проект «Городские полярники» — это возможность издалека увидеть Норильск глазами его жителей, рассмотреть важные для норильчан детали.

Выставка собрана из итоговых работ творческих лабораторий Академии креативных индустрий — образовательного проекта АРН. Приглашёнными кураторами лабораторий выступили: художник и преподаватель Британской высшей школы дизайна Ольга Батурина, художник Сергей Потеряев, фотограф, художник и независимый издатель Лена Холкина. На экспозиции также представлены работы, сделанные норильчанами для креативного события «Солнце 0202» — встречи долгожданного солнца после полярной ночи.

Познакомиться с «Городскими полярниками» в Cube.Moscow (ул. Тверская, 3, -2 этаж) будет можно с 1 июля по 10 августа. В первый уикэнд авторы работ проведут экскурсии для гостей. С 3 по 9 июля пройдут экскурсии организаторов выставки (доступны на русском и английском языках).

Художники выставки и авторы зинов: Карина Андреева, Елена Белалова, Анна Бенгс, Татьяна Винникова, Александр Горбарчук, Эльвира Лачинова, Арина Лепешева, Василиса Матюшкина, Мария Никитич, Влад Поляков, Леонид Прядко, Алёна Смирнова, Светлана Стрельцова, Дмитрий Темников, Дарья Утробина, Павел Фурсов, Евгений Щемилин.

Расписание экскурсий:

– 1 июля в 15.00, 17.00 (в этой время пройдёт обзорная по всем проектам Cube.Moscow и по выставке), 19.00;

– 2 июля в 15.00, 17.00;

– 3—9 июля в 19.00, 20.00.