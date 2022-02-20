Можно спать спокойно

В последние несколько лет новейшие разработки оборонительного оружия в России появляются чуть ли не каждый месяц. Среди них есть несколько действительно впечатляющих образцов, аналогов которым нет в современном мире.

Небо снова наше

Безусловно, лидером состязания на звание самой громкой премьеры прошедшего 2021 года заслуженно можно считать новейшее творение отечественных авиаконструкторов — лёгкий тактический самолет Су–75 Checkmate. Летательный аппарат впервые был показан в рамках Международного авиационно– космического салона МАКС–2021, где произвёл настоящий фурор.

Первое место в рейтинге вооружений военные эксперты отдают новой «сушке» по той причине, что она стала первым за последние полвека однодвигательным истребителем, созданным как для нужд рассийских ВКС, так и для экспорта в дружественные государства. Об особенностях конструкции и, уж тем более, начинке нового истребителя на данный момент известно немного — большая часть технических характеристик засекречена. Однако и по внешнему виду, и по презентациям разработчиков уже сейчас можно сделать вывод о преимуществах данной машины.

Сравнивая ЛТС с истребителем F–35 в ходе презентации машины на авиасалоне МАКС–2021, заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов заявил: «Это принципиально новая разработка, принципиально другой самолёт — большая скорость, большая дальность, большая боевая нагрузка».

А не задумывался ли Су–75 как более дешёвая альтернатива американским F–35 при схожих характеристиках? По заверениям разработчиков, самолёт получился не только весьма эффективным и не дорогим, но и идеальным для экспорта. Всё дело в особенностях конструкции, которая представляет собой универсальную адаптивную платформу с открытой архитектурой. Аппарат может быть изготовлен в нескольких вариантах комплектации в соответствии с пожеланиями заказчика, что даёт любой стране–покупателю возможность персонификации состава боевой машины под свои требования и задачи. А это является важным конкурентным преимуществом на мировом рынке.

Что касается военно–тактических задач, истребитель может одинаково успешно работать как по воздушным, так и по наземных и морским целям или выполнять задачи воздушной разведки. Самое интересное новшество, которым может здесь похвастать российская оборонка, — это возможность переделать машину в беспилотник. В России её планируют использовать для поддержки тяжёлых штурмовиков Су–57, которые хоть и мощны в плане вооружения, но проигрывают другим самолётам в скорости и манёвренности.

Просто космос

Не успел новейший зенитно–ракетный комплекс С–500 «Прометей» занять место в войсках, заменив системы С–300 и С–400, как уже готовится новая разработка, получившая индекс С–550. Впервые о ней заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ноябре 2021 года.

Никаких данных о новом ЗРК глава Минобороны не привёл. Известно лишь одно: система будет направлена на борьбу с баллистическими и гиперзвуковыми планирующими ракетами в зоне ближнего космоса. Решение значительно оттеснить край противоракетной обороны было принято на основе активизации деятельности зарубежных учёных над созданием оружия, совершающего полёт в недоступной для средств ПРО области пространства. Особых успехов в этом направлении достиг Китай, испытавший в августе гиперзвуковой космический глайдер.

По предположениям некоторых экспертов, именно С–550 был задействован в середине ноября при выполнении учебной задачи по ликвидации устаревшего искусственного спутника. Тогда эта история наделала много шума в западных СМИ, а российских военных даже обвиняли в том, что своими действиями они «намусорили в космосе», и летающие там обломки могут представлять угрозу для жизни астронавтов. На это МИД России сообщил, что обломки от сбитого спутника сгорели в верхних слоях атмосферы и опасности не представляют. Как бы там ни было, уже понятно, что сверхсекретная разработка С–550 не просто завершена, но и проходит активные полевые испытания и даже заступила на боевое дежурство.

15 ноября прошлого года на международном авиасалоне Dubai Airshow глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что С–550 будет обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет. Это «абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров». Стоит отметить, что до МКС, парящей на околоземной орбите, всего 400 километров. То есть новая установка делает уязвимой любой боевой спутник из программы «Звёздные войны», работа над которой в США велась ещё со времен холодной войны. И хотя официально эта программа была заморожена лет 30 назад, никто не даёт гарантии, что разработки по установке на космические спутники если не лазерного оружия, то стандартных ракет с ядерными зарядами дальнего действия не велись все эти годы тайно.

Надёжный щит

В последние несколько лет довольно часто выходят новинки именно в направлении ПВО, поэтому возникает закономерный вопрос: «Зачем?». Дело в том, что современные военные противостояния на «земле» разворачиваются исключительно в странах третьего мира. Да и то далеко не всегда. Так что ракеты и сверхзвуковые самолёты — это сейчас основной инструмент войны. А значит, чувствовать себя спокойно можно лишь в том случае, если знаешь, что от атаки с воздуха есть надёжная защита. Тем более что в США сейчас ведутся активные разработки гиперзвукового наступательного оружия. Так, по крайней мере, заявляют в Минобороне РФ. Сделать такое оружие неэффективным ещё до его создания, значит, выиграть партию за геополитическим игровым столом. Кроме того, С–550, как и его собратья С–400 и С–500, являются мобильными, а не стационарными системами, которые можно перебрасывать и размещать на выгодных позициях, что позволит, в случае необходимости, не только надежно прикрывать от воздушных атак наземные силы, но и гражданские и ключевые военные объекты. Для примера: как бы быстро ни махал крыльями турецкий «Байрактар», против ПВО такого класса он — что самоделка: летает и жужжит, а вреда и толку никакого.

Изделие 305

Умеют наши военные нагнать жути одним только названием... Когда об «Изделии 305» заговорили впервые, догадок о его природе было множество, но оказалось, что таинственное «Изделие» не имеет ничего общего со шпионскими играми. Под этим кодовым названием велась сверхсекретная разработка новейшей лёгкой многоцелевой управляемой ракеты. Устройство предназначено для использования на боевых вертолетах типа Ми–8, Ми–24, Ми–28 «Ночной охотник» и Ка–52 «Аллигатор». Задача «Изделия» — борьба с любыми наземными целями противника.

«Изделие 305», в отличие от предшественников, обладает комбинированной системой управления посредством не только активной головки самонаведения, но и систем корректировки полёта по данным спутниковых средств разведки и команд оператора. Всё перечисленное минимизирует шанс промаха в случае атаки точечной цели. Выдающимися являются и боевые характеристики новой ракеты. Так, максимальная дальность полёта ракеты составляет почти 15 км. Американские аналоги имеют предельную дальность в 10 км. До появления «305–го» мы значительно проигрывали потенциальному противнику при стычке на дальних позициях. А как известно, в воздушном бою зачастую первый удар становится и последним. Теперь же тактическое преимущество в потенциальной дуэли винтокрылых машин на нашей стороне.