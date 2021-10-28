Муниципальная программа образования в этом году прирастёт финансами на 137 миллионов рублей

Деньги будут направлены на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования. В частности, более 51 млн рублей направят на проведение различных видов работ и приобретение инвентаря и оборудования для детских садов (инструменты для технического персонала, мебель, канцелярские принадлежности, бытовая и оргтехника, медицинское и противопожарное оборудование и пр.), а также на устранение предписаний контрольно-надзорных органов.

На эти же цели для общеобразовательных учреждений дополнительно выделят 70,6 млн руб., для учреждений допобразования – 15,8 млн руб. С учётом корректировки общий объём финансирования программы «Развитие образования» на 2021 год из всех источников составит 11,5 млрд рублей.

Помимо этого, на рассмотрение депутатской комиссии по социальной политике представили изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта»: объём финансирования предлагается увеличить на 62,1 млн руб. за счёт средств местного бюджета. В частности, дополнительные средства в размере более 30 млн рублей будут направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спорткомплексов «Талнах» и «Кайеркан», лыжной базы «Оль-Гуль», Дворца спорта «Арктика» и БОКМО. Ещё около 21 млн руб. направят на покупку оборудования и инвентаря для спортшкол.

После корректировки общий объём финансирования этой программы составит 1,2 млрд рублей.