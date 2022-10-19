Муниципальную программу в области профилактики правонарушений скорректируют

Общий объём финансирования будет уменьшен порядка на 43,5 млн рублей и составит около 66 млн рублей. Снижение обусловлено как экономией средств по итогам конкурсных процедур, так и невозможностью выполнить ряд запланированных мероприятий в связи со значительным ростом цен на товары и услуги.

В частности, порядка 38 млн рублей будет возвращено в бюджет из-за невозможности приобрести комплекты цифровой радиосвязи – стоимость оборудования серьёзно возросла и торги не состоялись. Кроме того, около 3,3 млн рублей, запланированных на приобретение униформы для народных дружинников, исключается из-за неполного комплектования добровольной народной дружины (ДНД). Часть сэкономленных средств при этом будет направлена на оплату завершения работ по созданию комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения за автодорогами Норильска.

Ещё одно финансовое изменение в мероприятиях программы касается приобретения автотранспорта для МКУ «Служба спасения» и управления по делам ГО и ЧС: для первых по итогам конкурсных процедур приобретение транспорта обойдётся почти на 2 млн дешевле, для вторых, напротив, обойдётся дороже – более чем на 0,5 млн рублей.

Как отметили разработчики муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» снижение финансирования в текущем году не значит, что исключённые мероприятия не будут исполнены в будущем: формирование ДНД будет продолжено, а объёмы бюджетных средств на приобретение товаров и услуг пересмотрят в соответствии с текущей экономической ситуацией.

Предлагаемые изменения были одобрены членами депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению и рекомендованы для утверждения в рамках корректировки бюджета Норильска.