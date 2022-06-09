Муниципальные расходы на культуру, спорт и молодёжь будут увеличены

Так, расходы местного бюджета на программу «Развитие культуры» предлагается увеличить на ~63,1 млн руб. Дополнительные средства потребуются в том числе на изготовление баннерной конструкции для будущего музея АММА, который в настоящее время находится на стадии реконструкции; на организацию концертных выступлений в День города; на приобретение оргтехники для учреждений культуры; на организацию отдыха участников ансамбля «Оганер» в выездном лагере на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» (20 участников и два сопровождающих на 22 дня). После внесения изменений общий объём финансирования данной программы составит более 1,5 млрд рублей.

Планируется увеличить и бюджетные расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на ~64,5 млн руб. В этой отрасли дополнительные средства понадобятся на приобретение оборудования и инвентаря для внедрения в СК «Кайеркан» нового вида спорта — кёрлинга; на приобретение и установку тентового ангара на лыжной базе «Оль-Гуль» в связи с ограничением доступа в основное аварийное здание; на проведение текущего ремонта в рамках устранения предписаний надзорных органов в спортивной школе № 5.

Вырастут расходы местного бюджета и на реализацию муниципальной программы «Молодёжь в XXI веке» на ~7,1 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на организацию и проведение первого Норильского молодёжного форума, антитеррористическую защищённость мест массового пребывания людей, а также реализацию мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику.

Согласовав предлагаемые изменения в указанные муниципальные программы, члены депутатской комиссии по социальной политике рекомендовали утвердить их в рамках корректировки бюджета Норильска на 2022 год на очередной сессии городского Совета.