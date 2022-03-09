Муниципальные выборы в Норильске будут проходить по новой системе

Как сообщалось, корректировки касаются изменения количества парламентариев, избираемых прямым голосованием норильчан: из 35 депутатов таким образом будет избираться 21 (ранее было 12), остальные 14 – по спискам политических партий (ранее 23).

В соответствии с предусмотренной действующим законодательством процедурой внесение изменений было рассмотрено на публичных слушаниях: 24 февраля их участники единогласно поддержали указанные корректировки.

«Следующим этапом будет утверждение новой схемы избирательных округов. Их будет не четыре, как сейчас, а семь. Соответствующую схему в установленный срок – это начало апреля – нам представит территориальный избирком. Добавлю, что количество мандатов в каждом округе останется прежним – три. То есть территория округов будет меньше, что, на мой взгляд, положительно повлияет на эффективность работы депутатов-мажоритариев и повысит их ответственность перед своими избирателями», - резюмировал принятое решение председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.