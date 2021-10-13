МАУ ИЦ «Норильские новости»

МУП «НПОПАТ» приглашает водителей категории D для работы на городских автобусных маршрутах

МУП «НПОПАТ» приглашает водителей категории D для работы на городских автобусных маршрутах

Главная / Новости / Общество

МУП «НПОПАТ» приглашает водителей категории D для работы на городских автобусных маршрутах

МУП «НПОПАТ» приглашает водителей категории D для работы на городских автобусных маршрутах

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и возможность получения путёвок на санаторно-курортное лечение.

Кандидатам из других городов России возмещаются расходы на переезд работника и членов его семьи. Выплачивается единовременная материальная помощь, а также предоставляется жильё.

Дополнительная информация: (3919) 406-120, (3919) 406-121 и на сайте городской администрации.

13 октября в 16:00 610
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также