МУП «НПОПАТ» приглашает водителей категории D для работы на городских автобусных маршрутах
МУП «НПОПАТ» приглашает водителей категории D для работы на городских автобусных маршрутах
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и возможность получения путёвок на санаторно-курортное лечение.
Кандидатам из других городов России возмещаются расходы на переезд работника и членов его семьи. Выплачивается единовременная материальная помощь, а также предоставляется жильё.
Дополнительная информация: (3919) 406-120, (3919) 406-121 и на сайте городской администрации.