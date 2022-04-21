Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» объявляют приём заявок на участие в фотовыставке «ТаймырФотоГода-2022»

Ежегодная городская фотовыставка — это шанс для норильских и таймырских фотографов показать свой авторский взгляд на жизнь в Заполярье. Она традиционно откроется ко Дню фотографа.

«ТаймырФотоГода» позиционируется как ключевое фотособытие на севере Красноярского края, представляющее широкой публике актуальное творчество местных авторов. Цели проекта — консолидация норильского и таймырского сообществ фотографов, популяризация и развитие фотоискусства на территории, поддержка региональных фотографов и презентация их новых работ.

Участниками коллективной выставки станут авторы, чьи работы пройдут конкурсный отбор. В выставочном пространстве могут встретиться фотосерии о городе и природе Таймыра, фоторассказы о жизни коренных малочисленных народов Севера, о буднях норильчан или на другие темы, предложенные авторами. Самые оригинальные, сильные, эмоциональные и качественные работы будут представлены на итоговой выставке.

На рассмотрение экспертной комиссии принимаются фоторепортажи и серии работ — от четырёх до 12 авторских снимков, объединённых общей темой и выполненных в любом жанре. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территориях Таймыра и Норильска в 2021—2022 годах.

Фотографии (до 2 Мбайт) вместе с заявкой на участие принимаются по электронному адресу tfg@norilskmuseum.ru. В заявке необходимо указать Ф. И. О., контактный телефон, название фотосерии, место и дату съёмки, добавить краткое описание события. Положение о конкурсе доступно для скачивания на сайте Музея Норильска.