Музей Норильска открывает запись на геологические занятия в новом интерактивном пространстве

«Геология в стихах» - новое занятие, посвящённое науке и профессии геолога, овеянной романтикой и поэзией. Геология и Норильск связаны уже много лет. Сегодня эта наука шагнула далеко вперёд: современные геологи совсем не похожи на исследователей в болотных сапогах и штормовках с молотками в руках. «Взглянуть» вглубь Земли им помогают компьютерные технологии и новейшее оборудование. Однако романтизм этой профессии до сих пор вдохновляет молодых и отважных отправляться на поиски открытий. Музей Норильска приглашает ощутить жажду приключений и присоединиться к геологоразведочной экспедиции. Спустившись в «музейную пещеру», участники почувствуют себя настоящими учёными, и в новом интерактивном пространстве, освещая богатства таймырской земли, совершат свои первые открытия.

«Минералогические эскизы» Николая Федоровского, которые он зачитывал студентам горно-металлургического техникума, станут для ребят ориентиром. В своих рукописях учёный делился со студентами своим восприятием красоты и гармонии, царящей в неживой природе. На одном из занятий участники познакомятся поближе с жизнью основоположника прикладной минералогии, доктора геолого-минералогических наук, профессора МГУ, члена-корреспондента Академии наук СССР. Музейные педагоги станут гидами по науке. Они расскажут о халькопирите и меди, которую из него добывают, и раскроют вкусный секрет угля, «чёрного золота» промышленной революции. Что общего у глины и гранита? Чем богаты железные руды Таймыра? На эти и другие вопросы участники обязательно найдут ответы.

Сопроводительная экскурсия для посетителей выставки и организованных школьных групп станет живым научным экспериментом. Экскурсии проведут научные сотрудники по предварительной записи по телефону 46-13-27.

В Музее Норильска действуют масочный режим и социальная дистанция.