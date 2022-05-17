Музей Норильска открывает запись на занятия в «Музейной продленке»

Первая смена пройдёт в Музее Норильска с 6 по 27 июня на тему «Юные полярники». Ребята здесь смогут почувствовать себя участниками арктической экспедиции. Они под чутким руководством научных сотрудников музея построят в снежной пустыне нартяной чум, «разожгут» безопасный костер, снарядят в путь собачью упряжку, сквозь снег и метель проберутся до метеорологической станции. На занятиях школьники также узнают правила выживания в суровых условиях Северного полюса, основательно подготовятся к экстремальным ситуациям, подготовят план спасения товарищей, если те вдруг окажутся на тающей льдине, научатся ориентироваться на местности и составлять карты. А ещё, работая сообща в команде, юные полярники переживут летнюю музейную «зимовку».

Вторая смена «Юные этнографы» пройдет в Музее Норильска с 4 по 22 июля, она будет посвящена культуре коренных малочисленных народов Севера.

Завершит музейное лето смена «Юные палеонтологи» с 1 по 19 августа, где ребята узнают немало интересного о о древних обитателях Таймыра. Записаться на все тематические смены можно по телефону 46-13-27.

В художественной галерее по такому же графику летом будет работать творческая «Арт-продлёнка» с акцентом на изобразительное искусство. Для вдохновения её участников занятия будут проходить в выставочных залах галереи среди подлинных произведений искусства. Дети познакомятся с интересными творческими приёмами и создадут свои шедевры. Запись в группы по телефону 43-35-69.

Летние тематические смены «Музейной продленки» пройдут также в Талнахском филиале музея. «Юннаты Талнаха» - с 6 по 27 июня, «Юные зоологи» - с 4 по 22 июля и «Юные геологи» - с 1 по 19 августа. Запись в группы по телефону 44-27-81.

Программы «Музейной продленки» разработаны для школьников 7-11 лет. Каждая тематическая смена состоит из 15 занятий. Время работы «продленки»: с понедельника по пятницу - с 14.00 до 17.00. Посещение - платное. Стоимость - 300 рублей за одно занятие (продолжительность - три часа). Для постоянных участников – каждое пятое занятие бесплатно.