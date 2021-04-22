Музей Норильска впервые присоединится к акции «Диктант Победы»

Цель проекта — сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, заинтересовать людей и сформировать у них твёрдые и глубокие знания о событиях войны и о значении Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Проверить знания истории Великой Отечественной войны могут все желающие, независимо от возраста и образования.

29 апреля в 16.00 впервые заработает региональная площадка просветительско-патриотической акции на базе Музея Норильска (Ленинский пр., 14). До этого времени норильчане, которые хотят стать участниками акции, должны подать заявки. Поскольку диктант будет проходить двух форматах (офлайн и онлайн), зарегистрироваться можно либо обратившись в музей, либо воспользовавшись мобильным приложением «Диктант Победы». Также подать заявку можно непосредственно на сайте акции диктантпобеды.рф.

Те, кто подал электронную заявку, смогут написать диктант не выходя из дома. Доступ к материалам откроется в день проведения акции. Организаторы отправят им ссылку для подключения. Участникам представят материалы в формате тестирования: 25 заданий и 45 минут на их решение. На сайте акции уже доступны тестовые варианты для подготовки к диктанту.

Заявки для участия в акции принимаются до 16.00 29 апреля. «Диктант Победы» на площадке Музея Норильска начнётся в 18.00.

Участникам с ограниченными возможностями здоровья, желающим написать диктант на музейной площадке, необходимо заранее запросить необходимую ситуационную помощь по электронному адресу koo@norilskmuseum.ru или по телефону 46-13-27. В обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Также по этому номеру телефона организаторы ответят на вопросы горожан и дадут дополнительную информацию о работе региональной площадки.

При проведении акции в офлайн-формате участников обеспечат бланками и письменными принадлежностями.

Вниманию родителей и учителей! По заявлению организаторов, школьники выпускных классов, будущие абитуриенты, участвующие в «Диктанте Победы» и набравшие по итогам акции максимальное количество баллов, получат диплом финалиста. Этот документ даёт дополнительные бонусы при поступлении в вузы страны.

Ознакомиться с условиями, порядком проведения акции, заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно на сайте диктантпобеды.рф.