МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мужчина попался мошенникам на интернет-ресурсе «Авито»

Мужчина попался мошенникам на интернет-ресурсе «Авито»

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Мужчина попался мошенникам на интернет-ресурсе «Авито»

При продаже автомобиля норильчанин потерял почти 90 тысяч рублей.

Мужчина попался мошенникам на интернет-ресурсе «Авито»

К сотрудникам полиции обратился 53-летний мужчина, который сообщил, что попался на уловку мошенников. Он продавал автомобиль через интернет-ресурс «Авито». Однажды ему позвонил потенциальный покупатель и сообщил о готовности купить машину, в тот же момент предложив внести за неё залог. Для этого злоумышленник попросил потерпевшего дойти до ближайшего банкомата и вынудил предоставить доступ к его личному банковскому кабинету. Далее мошенник списал со счёта 87,5 тысяч рублей и более на связь не выходил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Ведётся расследование.

В целях предупреждения и пресечения такого рода преступлений полицейские настоятельно рекомендуют гражданам при размещении своих объявлений и при обращении по указанным на сайтах бесплатных объявлений телефонным номерам быть более бдительными и внимательными. Злоумышленники, обладая вашими данными, могут использовать их в своих интересах.

Фото из открытых источников
17 декабря в 17:15 3400
Мошенничество
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