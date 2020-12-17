Мужчина попался мошенникам на интернет-ресурсе «Авито»

К сотрудникам полиции обратился 53-летний мужчина, который сообщил, что попался на уловку мошенников. Он продавал автомобиль через интернет-ресурс «Авито». Однажды ему позвонил потенциальный покупатель и сообщил о готовности купить машину, в тот же момент предложив внести за неё залог. Для этого злоумышленник попросил потерпевшего дойти до ближайшего банкомата и вынудил предоставить доступ к его личному банковскому кабинету. Далее мошенник списал со счёта 87,5 тысяч рублей и более на связь не выходил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Ведётся расследование.

В целях предупреждения и пресечения такого рода преступлений полицейские настоятельно рекомендуют гражданам при размещении своих объявлений и при обращении по указанным на сайтах бесплатных объявлений телефонным номерам быть более бдительными и внимательными. Злоумышленники, обладая вашими данными, могут использовать их в своих интересах.