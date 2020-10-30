Мужчина украл деньги из лотка банкомата

В заявлении было сказано, что у пострадавшего неизвестный украл 20 тысяч рублей. Кража произошла у банкомата. Норильчанин хотел внести наличные на банковскую карту, но отвлёкся на телефонный звонок и забыл нажать кнопку подтверждения операции. После чего он покинул помещение.

— Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате чего установили причастность одного из посетителей банка к краже сбережений. Им оказался 33-летний житель Норильска, который признался в содеянном, — рассказали в пресс-службе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

На данный момент расследование уже завершилось, а материалы направлены в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.