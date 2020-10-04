Музыка их связала

Школьный оркестр

В Норильской детской музыкальной школе преподает Ирина Кузьминична Рязанова, педагогический стаж которой 56 лет. Она родилась во время Великой Отечественной войны, окончила Саратовскую государственную консерваторию им Л.В.Собинова. Истинный мастер, она с 1974 года работает преподавателем по классу скрипки на струнно–смычковом отделении НДМШ. Её ученики постоянно становятся лауреатами региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, таких как «Надежда Норильска», фестиваль–конкурс молодых исполнителей имени Н. Л. Тулуниной, «Будущее планеты», «Открытая Россия», «Надежды Европы». Ирина Кузьминична — автор дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Струнные инструменты». Это дает её ученикам возможность получить профессиональные навыки владения инструментом для продолжения музыкального образования в средне–специальных учебных заведениях. Ирина Рязанова использует новые педагогические технологии, методические разработки, разнообразные средства, приёмы обучения и воспитания, которые помогают развивать творческий потенциал учеников. Она постоянно поддерживает тесный контакт с родителями учащихся, привлекая их к организации интересной, насыщенной внеучебной деятельности детей.

Многие её ученики стали профессионалами. Среди выпускников — преподаватели, участники и руководители ансамблей и оркестров, которые после окончания Норильского колледжа искусств продолжили музыкальное образование в высших учебных заведениях Красноярска, Барнаула, Кемерово, Москвы.

Педагог высшей квалификации Ирина Кузьминична — руководитель и первая скрипка единственного в Норильске камерного оркестра, неоднократного лауреата региональных конкурсов. Этот коллектив стал визитной карточкой НДМШ, как и инструментальный ансамбль преподавателей «Доминант», участником и руководителем которого также является Ирина Рязанова. Она проводит большую работу с нотным материалом по подбору репертуара, а также делает аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных инструментальных составов. Труд Ирины Рязановой неоднократно отмечался, среди её наград и знак «За отличную работу» Министерства культуры РФ.

Почти полвека учит детей музыке Людмила Александровна Конопак. Выпускница Норильского музыкального училища, она стала преподавать по классу фортепиано с 1973 года. Её ученики активно участвуют во всех концертно–просветительских мероприятиях музыкальной школы, играют в детских садах и школах. Людмила Александровна постоянно ищет новые методы и формы обучения ребят, непрерывно совершенствует и повышает своё мастерство. Юные музыканты под её руководством становятся лауреатами школьных и региональных конкурсов. Истинный мастер, она постоянно задействована в работе фортепианной секции: проводит открытые уроки, готовит как сольные выступления учащихся класса, так и отчётные или тематические концерты, выступая со своими воспитанниками в ансамбле. За достигнутые успехи и добросовестный труд Людмила Конопак награждена многими благодарственными письмами и почётными грамотами. А самый молодой специалист здесь Андрей Диденко, сам выпускник НДМШ, а затем НКИ, он продолжатель династии, его мама Валерия Константиновна Диденко создала в НДМШ детский фольклорный ансамбль «Казачок», а старший брат Георгий Диденко преподает в Норильском колледже искусств.

Недавно «Заполярная Правда» рассказала о педагоге Норильской детской школы искусств Любови Матвеевне Виганюк, которая побила все рекорды преподавания среди музыкантов — она учит детей играть на аккордеоне в этой старейшей норильской музыкальной школе уже 60 лет! Среди её замечательных коллег–ветеранов – отличные преподаватели по классу фортепиано Лариса Семеновна Непомнящая и Татьяна Константиновна Терских. Мастер виолончели Наталья Филипповна Лоскутникова является ярким примером педагогического таланта. Татьяна Родионовна Букина, руководитель ансамбля скрипачей и отделения раннего эстетического развития детей, умеет рассмотреть музыкальные задатки ребят, помогает им раскрыть свои способности. Ольга Александровна Зеленина, отметившая свой золотой педагогической юбилей, обладает истинным талантом учителя, с большой ответственностью относится к воспитанию юных талантов. Любима детьми, чуткий, добрый и внимательный преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы Нина Павловна Гусева.

Среди самых молодых их коллег — Анна Носкова, которая в этом году, окончив НКИ, стала преподавать музыкально–теоретические дисциплины, продолжая обучение в Сибирском государственном институте искусств имени Д.Хворостовского. А Ферида Эльшан–кызы Зейналова, выпускница НКИ и студентка Академии музыки им. Узеира Гаджибейли в Баку, начала в этом году трудиться руководителем младшего хора в НДШИ.

Из поколения в поколение

В Кайерканской детской школе искусств тоже есть педагог с более чем полувековым стажем — это Александра Григорьевна Деркач. Выпускница Харьковского института искусств, после более 20 лет работы в Харькове она с 1988 года успешно преподаёт в КДШИ.

Ветеранам есть, кому передать свой опыт. Рядом трудятся молодые специалисты, подающие большие надежды: Юрий Халиков, окончивший отделение баянов и аккордеонов КДШИ и НКИ, Иван Олегович Гранкин, выпускник колледжа по классу трубы, и Кристина Мазуренко, выпускница отделения фортепиано ОДШИ и НКИ. Они только начинают свой педагогический путь, и конечно, им помогут стать истинными профессионалами их заслуженные коллеги.

Удивительных открытий!

Героев дня поздравляет начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева:

— Сердечно поздравляю всех педагогов с профессиональным праздником — Днём учителя!

Желаю всем, кто выбрал эту профессию делом своей жизни, успехов, профессионального развития, жаждущих знаний обучающихся. Пусть труд каждого из вас благодарностью отзывается в сердцах ребят.

Отдельные слова благодарности — преподавателям школ искусств нашего города, музыкальной и художественной. У каждого учреждения своя история создания, становления, развития. Но у всех есть объединяющая черта — любовь к своему делу, к профессии, к детям.

Особую радость вызывает то, что в наши школы приходят работать молодые педагоги, которые сами в них учились. Считаю преемственность одним из важнейших показателей успешности. У норильских школ искусства замечательное прошлое, достойное настоящее и большие перспективы на будущее. И все это благодаря профессионалам с большой буквы, преподавателям, передающим знания юным норильчанам.

С профессиональным праздником! Здоровья, благополучия, удивительных открытий, ярких достижений, заслуженного признания! Только вперед!