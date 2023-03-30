Мы и наш город

Книга «Норильск меняется» – это семьдесят рассказов жителей города о значимых изменениях, произошедших за последние пять лет и запланированных на следующую пятилетку. Например, из случившегося – это реконструкция аэропорта Алыкель и Усть-Хантайской ГЭС; спасение белой медведицы Марфы и огонь Универсиады, который пронесли по нашим улицам; появление новых храмов и пожарного депо, а также новые городские события, ставшие уже традиционными – чемпионат мира по плаванию в открытой воде X-WATER и гастрономический фестиваль «Север». Из запланированных и уже реализующихся историй: индустриальный и экотехнопарк, общественно-культурный центр «Башня» и лицей имени Владимира Ивановича Долгих, масштабный проект «Затундра» и смотровая площадка на горе Шмидта.

Авторами текстов выступили норильские журналисты, в числе которых и корреспонденты газеты «Заполярная Правда» – Егор Тулновский, Евгений Стренадко и Людмила Кожевникова. А вот их героями создатели новой книги принципиально не хотели видеть чиновников, руководителей и глав различных ведомств и управлений. Ими стали обычные норильчане разных возрастов и профессий, интересов и взглядов. Их объединяет одно: они видят, что Норильск меняется, не ругаются в соцсетях о сроках исполнения и просто верят в будущее этой территории.

– Я считаю, что для нашего города – это по-настоящему историческое событие, – оценила выпуск новой книги заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. – Она кардинально отличается от своих предшественниц, созданных к другим юбилейным датам. Сборник иллюстрирован не привычными для всех фотографиями, а с любовью отрисованными молодыми художницами Полиной Шевчук и Светланой Лядовой. Когда я смотрю на картинки, складывается впечатление, что в изображённых силуэтах людей можно узнать и себя. Любопытно читать о проектах, входящих в большую реновацию Норильска, увидеть будущее города, понять, что происходит уже сегодня. Но главное, что эта книга идёт с возрастной маркировкой 0+, а значит, что её можно читать в наших детских садах и школах и подрастающее поколение норильчан с раннего возраста увидит перспективы территории.

Книга «Норильск меняется» вышла тиражом две тысячи экземпляров. Часть поступит в городские учреждения, часть передадут в благотворительный фонд «Территория добра» для дальнейшей реализации. Желающие пополнить свою домашнюю коллекцию новым изданием о Норильске могут обратиться в офис фонда на ул. Севастопольской, 4. Стоимость новой книги – две с половиной тысячи рублей. Вырученные деньги поступят на счёт программы «Наши дети», где ведётся постоянный сбор средств на реабилитацию, дорогостоящее лечение, сложные операции и приобретение лекарств для юных северян с тяжёлыми заболеваниями. Так новая книга меняет не только сам Норильск, но и жизнь его горожан.