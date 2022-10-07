По заветам предков

Мы побывали на проводах первой группы, они проходили 30 сентября в Городском центре культуры, в котором работает пункт мобилизации. Помимо родных и друзей поддержать наших бойцов пришли представители городской администрации, ветеранских организаций, а также духовенство в лице представителей Русской православной церкви и Духовного управления мусульман России. Несмотря на оппозиционные медийные вбросы и нежелание части населения участвовать в специальной военной операции, у мобилизованных норильчан настрой боевой. Среди собравшихся я встретил однополчанина Дмитрия Гуркина, с которым побывали в рядах ополчения Донбасса ещё в 2014 году. После дружеских объятий Дмитрий рассказал:

– Украина — это наша земля, там всегда жили русские люди, и мы обязаны защитить их, защитить нашу культуру и традиции. Я был рад получить повестку, мы обязательно победим.

Пока сотрудники военкомата сверяли количество прибывших по спискам, в зал вошёл ещё один мой друг Артём Суворов. Он служил во внутренних войсках, затем — в норильском пожарно–спасательном отряде, в общем, опыт у него немалый. Он поделился, что хотел пойти добровольцем, но повестка опередила буквально на день:

– Наши предки всегда воевали, защищали Родину, вот и моя очередь пришла. Я взрослый мужчина, за плечами — хорошая подготовка и армия, где я прослужил два года, потом МЧС. Думаю, и на фронте не растеряюсь. Надеюсь, что я и такие, как я, займём место молодых ребят, которые только начали свой жизненный путь, недавно женились, обзавелись детьми. Пусть они пока спокойно живут, а мы поедем воевать.

Пока решались организационные вопросы, каждый норильский боец получил набор призывника, который включает необходимый минимум: средства гигиены, тёплое нательное бельё и сухпаёк.

Глава города Дмитрий Карасев уверяет, что этим поддержка мобилизованных не ограничивается:

– Я понимаю чувства родных и всех норильчан в это непростое время. Поэтому хочу заверить всех в том, что нашим ребятам оказывается вся возможная помощь и поддержка, — заявил Дмитрий Карасев. — Всем мобилизованным от лица города будет переведено по 100 тысяч рублей для приобретения нужных им вещей — такая возможность у них будет. Кроме того, по решению губернатора края им переведут ещё по 100 тысяч рублей. Каждому бойцу мы выдаём термобельё, аптечку, предметы первой необходимости.

Большое количество полезных вещей в рамках рекомендованного списка приносят в молодёжные центры, где организованы пункты приёма гуманитарной помощи, сами норильчане, всё собранное мы передаём нашим ребятам. Это и одежда, и рации, и фонарики, и портативные зарядки, и многое другое. Спасибо общественникам Норильска за организацию сбора вещей и всем горожанам за неравнодушие.

Всё будет отправлено в часть слаживания. Убеждён, что эти меры, помимо пользы, принесут нашим ребятам главное — уверенность в том, что мы с ними, покажут заботу и тепло норильчан, для них это очень важно!

Дорогие друзья, уважаемые родственники наших мобилизованных, я держу ситуацию на личном контроле, у меня есть связь с бойцами. На место слаживания мною отправлен начальник управления правопорядка мэрии Олег Тимченко, который докладывает мне об обстановке и условиях пребывания наших ребят в Омске. Буду держать вас в курсе.

Здоровья и крепости духа нашим парням!

Норильск своих всегда поддержит

Сбор гуманитарной помощи организован по просьбе жителей благотворительным фондом социальных программ «Территория добра». Председатель фонда Наталья Солодовник отмечает, что жители Норильска всегда отличаются лучшими душевными качествами, если дело касается помощи ближним, а в данный момент горожане, возможно, как никогда ранее, ощущают себя одной большой семьёй:

– Всех объединяет огромное желание внести свою лепту и поддержать наших ребят, быть причастными к одному большому делу. Ведь Норильск своих не бросает. В пункты сбора поступает очень много новых качественных вещей от граждан и организаций. Я хочу отметить, что это дополнительная мера, а для горожан — возможность быть причастными к общему делу. Безусловно, мобилизованные получают всю необходимую помощь от государства, края и города, но каждый из нас хочет протянуть руку помощи.

Сейчас собранная гумпомощь уже отправлена нашим бойцам в учебную часть Омска. На каждой из более чем 50 коробок имеется маркировка «С любовью от норильчан».

В пункты приёма можно принести: термобельё, носки (простые и тёплые вязаные), варежки, перчатки, в том числе тактические, манишки, подшлемники, балаклавы, шапки флисовые, стельки, нижнее бельё, футболки, зимние костюмы «Горка» (цвета: хаки, коричневый, мох), берцы утеплённые, спальники, туристические коврики (лучше складные и потолще), дождевики плотные, плащ–палатки, шапки. ВНИМАНИЕ! Принимаются только НОВЫЕ вещи!

Изделия первой необходимости: влажные салфетки, бинты, в том числе эластичные, салфетки медицинские, зелёнка, перекись водорода, зубная паста, зубные щётки, станки для бритья одноразовые, гель для бритья, мыло.

Прочее: сигареты (много), спички охотничьи, очки тактические, сухое горючее, часы, простые односимочные телефоны (новые, без регистрации), аккумуляторы для электронных устройств, фонарики, ножи раскладные, рюкзаки на 60–100 литров, котелки, ложки, кружки походные.

Гуманитарную помощь можно принести по следующим адресам: в Центральном районе — ул. Советская, 9, ежедневно с 16.00 до 20.30 (8–913–162–57–01); в Талнахе — ул. М. Кравца, 22, 2–й подъезд, 1–й этаж, ежедневно с 16.00 до 20.30 (8–903–928–06–99); в Кайеркане — ул. Школьная, 10, ежедневно с 16.00 до 20.30 (8–913–501–84–58).

Что касается единовременных выплат, то приём заявлений на выплату из краевого бюджета осуществляется в ГЦК, когда призывники с повестками приходят оформляться. Заявление на муниципальную выплату оформляют уже в пункте отправки.

Семьи мобилизованных могут получить полную консультацию по мерам поддержки, обратившись в управление социальной политики по адресу: Ленинский проспект, 26, телефон 43–71–95 или на круглосуточную горячую линию 8–913–169–93–77.