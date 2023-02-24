Мы победим. Других вариантов нет
Мы победим. Других вариантов нет
Весной прошлого года сибирские собровцы отправились в зону проведения СВО. Обстрелы HIMARSами и задержание диверсантов, поддержка со стороны мирных жителей и жестокость вооруженных сил Украины — о нелёгких служебных буднях спецназовцев нам рассказал начальник боевого отделения СОБР «Зенит» управления Росгвардии по Красноярскому краю.
Боевой опыт
История отделения СОБРа началась весной 1993 года, когда было создано управление по борьбе с организованной преступностью. При нём и сформировали специальный отряд быстрого реагирования. Молодому российскому государству довелось столкнуться со множеством угроз — как криминального, так и террористического толка. И СВО стала для спецназовцев очередным профессиональным вызовом. Полицейский спецназ действует совсем не в тылу, до линии соприкосновения с противником буквально 10–15 километров. В перечень служебно–боевых задач подразделения входит борьба с разведывательно–диверсионными группами, авианаводчиками и «блуждающими миномётами» — орудиями, которые используются для быстрой смены огневой позиции. Их прямая цель — террор: жертвами обстрела, как правило, становятся мирные жители.
– На Северном Кавказе в своё время проходили полицейские специальные операции. Мы находились в пункте постоянной дислокации, за подразделением была закреплена определённая территория, работа шла во взаимодействии с ФСБ и местным МВД. При получении информации о местонахождении очередного боевика СОБР входил в оцепленный район и приступал к выполнению задания. Всё заканчивалось либо сдачей боевика, либо, в случае оказания сопротивления, его уничтожением. Таким образом, речь шла о локальных столкновениях, — рассказывает наш собеседник, Дмитрий. — А СВО характеризуется взаимодействием всех родов войск. здесь пролегает линия соприкосновения с противником, который, в свою очередь, располагает высокоточной артиллерией, авиацией, танками и бронетехникой.
В подобных обстоятельствах очень важно, чтобы новый боевой опыт был сразу усвоен подразделением. Следует учитывать тот факт, что хотя СОБР и не предназначен для участия в общевойсковом бою, но в силу обстоятельств он может легко столкнуться с несвойственными для подразделения задачами. Да, у отряда на вооружении есть крупнокалиберные пулеметы КОРД и автоматический гранатомет АГС, но, чтобы противостоять, скажем, вражеским танкам, нужно нечто более мощное, к примеру противотанковые управляемые ракеты. И, по словам Дмитрия, несколько бойцов уже обучаются их применению.
К слову, нашим собровцам довелось познакомиться и с образцами западного военпрома, оставленными украинскими частями на позициях и захваченными в ходе проведения специальной военной операции.
Враг не дремлет
Будни спецназа Росгвардии мало похожи на лихой боевик. Конечно, были у норильских бойцов и тяжёлые бои, и штурм засевших в укрытии диверсионных групп, но смекалка и высокая коммуникабельность важны не меньше, чем боевая подготовка.
– Как–то раз поступила ориентировка: в городе действуют два корректировщика, которые наводят HIMARSы (американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси). Начались поиски, и на пункте раздачи гуманитарной помощи омоновцы обратили внимание на двух гражданских, которых раньше там не видели. Оба — молодые, здоровые. Выяснилось, что это действующие бойцы ВСУ. Главным доказательством послужили надёжные приметы и содержимое мобильных телефонов борцов за незалежность: документация, карты, переписка — всё свидетельствовало о том, что парни находились в зоне СВО не просто так. Ещё одну группу диверсантов помогла обезвредить продавщица продуктового магазина, которая узнала от сторожа о том, что на крышу местной высотки каждую ночь поднимается группа молодых людей. Мы немедленно устроили засаду и задержали троих человек. Как можно догадаться, на крышу они забирались вовсе не для того, чтобы полюбоваться открывающимся видом: у двоих в телефонах нашли программу для корректировки артиллерийского огня.
Что и говорить, противник хорошо подготовлен и отсутствием мотивации не страдает, отмечает Дмитрий. Такого соперника можно было даже уважать, если бы не его пренебрежение общечеловеческими нормами морали. Уже та систематичность и последовательность, с какой ведётся обстрел жилых массивов, говорит о том, что террор украинской стороной используется как один из излюбленных методов ведения войны. Известно ведь, что недовольство мирного населения — это один из факторов дестабилизации обстановки.
– Когда мы заезжали в город, нам дали чёткие указания с асфальтированной дороги вообще не съезжать — всё вокруг в «лепестках», противопехотных минах нажимного действия. От них пострадало очень много людей, особенно по осени, когда все пошли собирать грибы. Надо понимать, что мы имеем дело не с оборонительными минными заграждениями, установленными с целью прикрытия обороняющихся войск. Тут логика следующая: «Мы уходим, так вот вам «подарочек». Уже при нас был случай, когда работники ЛЭП поехали проводить ремонтные работы и, немного съехав с дороги, подорвались на мине. Все погибли.
Но, по словам Дмитрия, метод устрашения не срабатывает. Единственное, чего добились украинские военные, — это отторжение со стороны гражданского населения.
Вместе мы — сила
Естественно, в условиях СВО армии и силовикам важна поддержка всего нашего общества в целом. Каждый город и населенный пункт, тысячи организаций, десятки тысяч добровольцев помогают фронту. Так, в арсенале норильского боевого отделения СОБР благодаря администрации города и индивидуальным предпринимателям появились новенькие тепловизионные прицелы и квадрокоптеры. Ценят бойцы и усилия многих неравнодушных норильчан.
– К примеру, недавно ушедший на пенсию главный врач Норильской станции скорой медицинской помощи Владимир Мороз и его коллеги перед командировкой проводили с нами тренинги по медицинской подготовке, за что мы всем очень признательны! — передаёт привет Дмитрий.
Служебно–боевые задачи, поставленные перед ними во время командировки, собровцы успешно выполнили, причем не понеся потерь. Все сотрудники представлены к наградам. Сейчас сотрудники СОБР продолжают нести службу в зоне СВО, проводя регулярную ротацию. Несколько месяцев отдыха и восстановления, и снова в бой. Родные, конечно, волнуются, но в спецназ случайные люди не попадают, так что и сами бойцы, и их близкие давно привыкли к лишениям, которые прилагаются к почётному званию защитника Родины.
На вопрос:
– Мы победим?
Дмитрий отвечает по–cпартански лаконично:
– Конечно, победим, других вариантов у нас нет.