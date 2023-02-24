Мы победим. Других вариантов нет

Боевой опыт

История отделения СОБРа началась весной 1993 года, когда было создано управление по борьбе с организованной преступностью. При нём и сформировали специальный отряд быстрого реагирования. Молодому российскому государству довелось столкнуться со множеством угроз — как криминального, так и террористического толка. И СВО стала для спецназовцев очередным профессиональным вызовом. Полицейский спецназ действует совсем не в тылу, до линии соприкосновения с противником буквально 10–15 километров. В перечень служебно–боевых задач подразделения входит борьба с разведывательно–диверсионными группами, авианаводчиками и «блуждающими миномётами» — орудиями, которые используются для быстрой смены огневой позиции. Их прямая цель — террор: жертвами обстрела, как правило, становятся мирные жители.

– На Северном Кавказе в своё время проходили полицейские специальные операции. Мы находились в пункте постоянной дислокации, за подразделением была закреплена определённая территория, работа шла во взаимодействии с ФСБ и местным МВД. При получении информации о местонахождении очередного боевика СОБР входил в оцепленный район и приступал к выполнению задания. Всё заканчивалось либо сдачей боевика, либо, в случае оказания сопротивления, его уничтожением. Таким образом, речь шла о локальных столкновениях, — рассказывает наш собеседник, Дмитрий. — А СВО характеризуется взаимодействием всех родов войск. здесь пролегает линия соприкосновения с противником, который, в свою очередь, располагает высокоточной артиллерией, авиацией, танками и бронетехникой.

В подобных обстоятельствах очень важно, чтобы новый боевой опыт был сразу усвоен подразделением. Следует учитывать тот факт, что хотя СОБР и не предназначен для участия в общевойсковом бою, но в силу обстоятельств он может легко столкнуться с несвойственными для подразделения задачами. Да, у отряда на вооружении есть крупнокалиберные пулеметы КОРД и автоматический гранатомет АГС, но, чтобы противостоять, скажем, вражеским танкам, нужно нечто более мощное, к примеру противотанковые управляемые ракеты. И, по словам Дмитрия, несколько бойцов уже обучаются их применению.

К слову, нашим собровцам довелось познакомиться и с образцами западного военпрома, оставленными украинскими частями на позициях и захваченными в ходе проведения специальной военной операции.

Враг не дремлет

Будни спецназа Росгвардии мало похожи на лихой боевик. Конечно, были у норильских бойцов и тяжёлые бои, и штурм засевших в укрытии диверсионных групп, но смекалка и высокая коммуникабельность важны не меньше, чем боевая подготовка.

– Как–то раз поступила ориентировка: в городе действуют два корректировщика, которые наводят HIMARSы (американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси). Начались поиски, и на пункте раздачи гуманитарной помощи омоновцы обратили внимание на двух гражданских, которых раньше там не видели. Оба — молодые, здоровые. Выяснилось, что это действующие бойцы ВСУ. Главным доказательством послужили надёжные приметы и содержимое мобильных телефонов борцов за незалежность: документация, карты, переписка — всё свидетельствовало о том, что парни находились в зоне СВО не просто так. Ещё одну группу диверсантов помогла обезвредить продавщица продуктового магазина, которая узнала от сторожа о том, что на крышу местной высотки каждую ночь поднимается группа молодых людей. Мы немедленно устроили засаду и задержали троих человек. Как можно догадаться, на крышу они забирались вовсе не для того, чтобы полюбоваться открывающимся видом: у двоих в телефонах нашли программу для корректировки артиллерийского огня.

Что и говорить, противник хорошо подготовлен и отсутствием мотивации не страдает, отмечает Дмитрий. Такого соперника можно было даже уважать, если бы не его пренебрежение общечеловеческими нормами морали. Уже та систематичность и последовательность, с какой ведётся обстрел жилых массивов, говорит о том, что террор украинской стороной используется как один из излюбленных методов ведения войны. Известно ведь, что недовольство мирного населения — это один из факторов дестабилизации обстановки.

– Когда мы заезжали в город, нам дали чёткие указания с асфальтированной дороги вообще не съезжать — всё вокруг в «лепестках», противопехотных минах нажимного действия. От них пострадало очень много людей, особенно по осени, когда все пошли собирать грибы. Надо понимать, что мы имеем дело не с оборонительными минными заграждениями, установленными с целью прикрытия обороняющихся войск. Тут логика следующая: «Мы уходим, так вот вам «подарочек». Уже при нас был случай, когда работники ЛЭП поехали проводить ремонтные работы и, немного съехав с дороги, подорвались на мине. Все погибли.

Но, по словам Дмитрия, метод устрашения не срабатывает. Единственное, чего добились украинские военные, — это отторжение со стороны гражданского населения.

Вместе мы — сила

Естественно, в условиях СВО армии и силовикам важна поддержка всего нашего общества в целом. Каждый город и населенный пункт, тысячи организаций, десятки тысяч добровольцев помогают фронту. Так, в арсенале норильского боевого отделения СОБР благодаря администрации города и индивидуальным предпринимателям появились новенькие тепловизионные прицелы и квадрокоптеры. Ценят бойцы и усилия многих неравнодушных норильчан.

– К примеру, недавно ушедший на пенсию главный врач Норильской станции скорой медицинской помощи Владимир Мороз и его коллеги перед командировкой проводили с нами тренинги по медицинской подготовке, за что мы всем очень признательны! — передаёт привет Дмитрий.

Служебно–боевые задачи, поставленные перед ними во время командировки, собровцы успешно выполнили, причем не понеся потерь. Все сотрудники представлены к наградам. Сейчас сотрудники СОБР продолжают нести службу в зоне СВО, проводя регулярную ротацию. Несколько месяцев отдыха и восстановления, и снова в бой. Родные, конечно, волнуются, но в спецназ случайные люди не попадают, так что и сами бойцы, и их близкие давно привыкли к лишениям, которые прилагаются к почётному званию защитника Родины.

На вопрос:

– Мы победим?

Дмитрий отвечает по–cпартански лаконично:

– Конечно, победим, других вариантов у нас нет.