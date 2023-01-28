Мы работаем в интересах граждан

— Андрей Викторович, вы приняли руководство Норильской прокуратурой в начале июня, тем не менее расскажите об итогах года.

— За 2022 год прокуратурой города проделано много работы. В круг наших задач входит не только надзорная деятельность по защите прав граждан. Это ещё и большой блок контроля за органами, которые осуществляют расследование. Если говорить о результатах в цифрах, то за год нами выявлено около 3 тысяч нарушений; внесено 380 представлений об устранении нарушений; более 100 должностных лиц привлечены к административной ответственности. По материалам прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела.

— В Норильской прокуратуре служат менее 30 человек. Достаточно ли этого, чтобы выполнять весь объём работы?

— Конечно, территория у нас серьёзная. Существует довольно широкий спектр проблем и вопросов, которыми нужно заниматься вплотную, но того числа сотрудников, которое сейчас есть, вполне достаточно.

— В каких сферах прокуратура выявила больше всего нарушений в прошлом году?

— Поскольку в городе большое количество производственных предприятий, немало конфликтов возникает в области трудовых отношений, а именно — в сфере оплаты труда. Вторая область, требующая повышенного внимания, — это ЖКХ. От населения ежедневно поступают сигналы о различных недостатках в сфере жилищно–коммунального хозяйства, на которые мы незамедлительно реагируем. И третий большой блок — взаимодействие граждан со службой судебных приставов. Например, для многих людей становится сюрпризом то, что их банковская карта заблокирована, на имущество наложен арест, а выезд за пределы страны запрещён. Ни одно обращение не остаётся без внимания. Эти три основные направления и формируют львиную долю работы прокуратуры Норильска.

— Расскажите об удачных примерах разрешения конфликтных ситуаций, оказания правовой помощи гражданам в разных сферах.

— Сфера ЖКХ, медицинское обслуживание, охрана труда и выплата заработной платы — эти позиции внесены в мой личный список дел, по ним планомерно ведётся работа. Трудности объективно существуют, и мы их решаем. В качестве примера приведу случай, закрывающий прошлый год. Совместными усилиями администрации города и «Норникеля» нам удалось уладить проблему, которая тянулась с 2015 года. Две организации–банкрота, не исполнившие свои обязательства по заработной плате перед семидесятью норильчанами, накопили задолженность почти на 40 миллионов рублей. Мы собрались в администрации города и вместе с представителем градообразующего предприятия сошлись на том, что подобных проблем быть не должно. К новогодним праздникам люди получили свои заработанные и долгожданные деньги. Ещё один позитивный пример взаимодействия с «Норникелем». По нашему предложению в спорткомплексе «Айка» была сформирована группа для занятий спортом детей из многодетных семей на бесплатной основе. Вообще, различных дел было довольно много. В частности, поступило несколько обращений, в том числе и к генеральному прокурору, от женщин, которые не получали алименты. Пришлось взаимодействовать с работодателями и органами власти, решая эти проблемы.

— На решение каких городских проблем прокуратура повлияла своими судебными решениями?

— Сразу отмечу, что судебные решения — это всё же крайняя мера, свидетельствующая о том, что досудебными актами вопрос не удалось решить. Чаще стараемся этого избежать. Тем не менее примеры судебного принуждения всё же есть. Мы заявили более тридцати исков в интересах граждан на сумму порядка 6 миллионов рублей. Они касались интересов инвалидов – в плане оплаты стоимости проезда к месту лечения, пенсионеров – к месту отдыха, взыскания задолженности по заработной плате и понуждения к взысканию иных социальных выплат гражданам.

— У прокуратуры есть полномочия инициировать проверки самостоятельно. Расскажите об этом.

— В прошлом году поступило рекордное количество обращений — 3,5 тысячи. Но законом предусмотрено осуществление прокурорского надзора по любой информации о нарушении закона, требующей прокурорского вмешательства. Подтвердить или опровергнуть её невозможно без проверки. Для примера. Прокурор участвует в судебном заседании и в процессе слышит в речи обвиняемого: «Я работаю без официального оформления трудовых отношений там–то». Прокурор не оставляет без внимания эту информацию и составляет соответствующий рапорт. По его материалам организовывается проверка, направленная на борьбу с неформальной занятостью. Часто мы проводим работу по взаимодействию с трудовыми коллективами. Выезжаем, встречаемся, собираем информацию по охране труда, получаем обратную связь. В процессе слышим от граждан жалобы о каких–то других проблемах, например ЖКХ. Мы берём их в разработку.

Основанием для проведения проверки может быть любая информация, в том числе и материалы СМИ. На данный момент для всех служб это хороший источник, сигнализирующий о проблемах, имеющихся на территории. Даже есть соревновательный момент между ведомствами. Были случаи, когда мы после той или иной публикации связывались с главой города, и выяснялось, что по озвученной теме уже работает профильное подразделение.

— Вы реагируете на сообщения в социальных сетях?

— Обязательно. В июне прошлого года, когда я только приземлился в Норильске, я стал активно подписываться на местные сообщества в соцсетях. Оттуда можно быстро узнать о том, что происходит в городе. Было несколько случаев, когда мы оперативно выезжали на место, реагируя на подобные сигналы. Например, в декабре женщина жаловалась на невыносимый холод в квартире. Уже через полчаса мы с представителем УК приехали к ней, но выяснилось, что оценка ситуации является не совсем корректной. Тут же на месте управляющая компания всё решила.

— На какие происшествия выезжают ваши сотрудники?

— Это в целом регламентированный момент. В основном — когда есть жертвы, разрушение социальных объектов или объектов экономики, но в Норильске наши сотрудники выезжают и на случаи, не предусмотренные регламентом. Полезно своими глазами посмотреть на ситуацию: пожары, производственные происшествия. Это делается для того, чтобы сведения, полученные сотрудником на месте событий, можно было использовать в надзорной деятельности.

— До приезда в Норильск вы работали в столице региона. Отмечаете ли вы специфику нашего города?

— Естественно. Норильск обладает своей спецификой. Мы с вами находимся за полярным кругом. Это избавляет от проблематики южных районов, связанной с лесной отраслью, но появляется акцент на сферу использования опасных объектов, сферу деятельности промышленных предприятий. И в этой части работа прокуратуры ориентируется на местные особенности. Ещё одна уникальная характеристика города — здесь налажено беспрецедентное взаимодействие и правоохранительных органов, и администрации города. Поэтому всё решается проще и оперативнее. Это разительное отличие Норильска от других городов.

— Вы были руководителем отдела прокуратуры края по соблюдению прав предпринимателей, а как обстоят дела у норильских предпринимателей?

— Здесь также отмечу местную специфику. Ввиду присутствия резидентов Арктической зоны одной из первых задач, которую я поставил, когда сюда приехал, — разобраться в том, как обеспечиваются условия деятельности хозяйствующих субъектов и инвесторов. На данный момент у нас насчитывается 18 резидентов Арктической зоны, которые реализуют инвестпроекты. За время моей работы не было ни одного сигнала о каких—то нарушениях в этой сфере. Прихожу к выводу, что поддержка предпринимателей выстроена должным образом.