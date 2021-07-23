Мы с тобой, любимый город

– Перед норильчанами, Норильском, его руководителями, краевыми и федеральными властями стоят непростые задачи по развитию территории. Планов — громадьё, и все они — грандиозные. Но сомневаться не приходится — всё будет сделано в лучшем виде. Уверенность в этом даёт тот факт, что вот уже несколько лет подряд труд норильчан обеспечивает почти треть краевого бюджета. За что низкий поклон и большая благодарность от всего депутатского корпуса Красноярского края, особенно от его северной части — депутатов, избранных от Норильска и Таймыра. Очень надеюсь, что ближайший юбилей Норильска, а 70 лет городу исполнится через два года, мы будем встречать, оценивая результаты первого этапа работы, — сказал Дмитрий Свиридов.

За свой труд на благо города норильчане получили заслуженные награды: благодарность президента России, благодарности и благодарственные письма губернатора края, Совета Федерации, Министерства транспорта РФ, Министерства цифрового развития, почётные грамоты и благодарственные письма главы Норильска и Норильского городского Совета депутатов. Были также вручены знаки «За заслуги перед городом Норильском» и «За профессиональное мастерство».

Коренная норильчанка Наталья Немченко получила благодарственное письмо от председателя Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова за высокий профессионализм и добросовестный труд. Наталья, которая трудится в сфере красоты, — известный общественный деятель, председатель правления Норильской местной культурно–патриотической общественной организации «Славянское общество лада, народности, целостности, единства». Организация постоянно принимает самое деятельное участие в городских мероприятиях, среди которых и фестиваль «Край — наш общий дом». Интересно, что её отец– металлург приехал в Норильск в 1966 году с Украины, вместе с мамой, электромонтёром, трудился на Норильском комбинате. По программе переселения они переехали в Тольятти и очень ждут вестей от дочери. И Наталья обязательно пришлёт им письмецо в конверте с раритетным штампом к 100–летию Первого домика Норильска, который мы подарили ей в честь праздника, и заслуженной краевой награды.

Благодарность от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за добросовестный многолетний труд получила доцент кафедры философии, истории и иностранных языков НГИИ Лариса Самойлова. Она известный в городе преподаватель, знаток жизни северных народов, истинная просветительница, 30 лет живёт и трудится в Норильске, здесь выросли двое её детей. Норильск её всегда вдохновляет, и недавно она приняла участие в фестивале «Город бесконечного вдохновения», очень гордится, что деревянные арт–объекты их мастерской украсили любимый город к празднику. А будь у неё возможность, она бы подарила городу железную дорогу, которая бы связала Таймыр с материком.

Особым этот день был и для Драгомира Тодоровича, награждённого благодарственным письмом главы города Норильска. Этот мастер на все руки Норильского колледжа искусств 30 лет живёт на Севере, но лишь накануне получил гражданство. Он приехал из Югославии в 1991 году на строительство больницы в Оганере, здесь женился, получил вид на жительство, но гражданином России долго не мог стать из–за бюрократических проволочек. Драгомир поделился с «Заполярной Правдой», что Норильск сделал его счастливым человеком, здесь он нашёл жену Татьяну, которая заведует хозяйством в НКИ. А их дочь Юлия работает корреспондентом в «Комсомольской Правде». Когда он приезжает на родину в бывшую Югославию и рассказывает о Норильске, то все удивляются суровости нашего климата. В прошлые годы трудолюбивый Драгомир, влюблённый в Норильск, работал в «Энерготехе», «Жилкомсервисе», «Нортехе», поощрения за свой труд получал и там.

Сердечно поздравил отличившихся норильчан с 68-й годовщиной Норильска глава города Дмитрий Карасев, отметив, что сейчас Норильск стоит на пороге больших перемен и работы для всех предстоит немало, но люди, живущие за полярным кругом, не привыкли отступать перед трудностями. Градоначальник выразил уверенность, что власть вместе с горожанами воплотит задуманное в жизнь. И пожелал всем самого главного сегодня – здоровья.





От имени губернатора Красноярского края Александра Усса к норильчанам обратился его полномочный представитель в Норильске и Таймырском Долгано– Ненецком муниципальном районе Сергей Батурин:

– Примите самые тёплые поздравления. Губернатор просил передать, что он очень благодарен вам за вклад в развитие города, края и России. Страна по праву сегодня гордится своей Заполярной столицей и компанией «Норникель», которая занимает лидирующие места в России и в мире. Всё это благодаря вам. Вашему твёрдому характеру и умению трудиться честно и добросовестно.

Выразил свои пожелания и сенатор от Красноярского края в Совете Федерации России Валерий Семёнов:

– Очень почётно сегодня быть в этом зале. Те традиции, которые сложились в Норильске, достойны всестороннего уважения. Мы чествуем людей с активной жизненной позицией. Людей, которые в своих коллективах по своим направлениям сделали очень много для улучшения жизни норильчан. Очень приятно, что мы всегда помним нашу историю: как, почему и кем создавался город. Норильск — это огромная семья, которая живёт в тяжелейших климатических условиях, но живёт дружно. Я от всей души желаю всем норильчанам здоровья, благополучия. Норильску — процветания.

А председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков отметил:

– Очень символично, что в Норильске объединены День города и День металлурга. Это действительно наш народный праздник, который охватывает всех. К сожалению, мы пока не можем провести его традиционно — с размахом, но, уверен, мы этот праздник устроим чуть раньше, чем наступит юбилей. Хочу пожелать металлургам профессиональных успехов, жителям города – хорошего настроения. А сегодня погода дарит нам возможность провести этот праздничный день на улице, и это замечательно.