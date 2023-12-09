Мыслить прогрессивно

По устоявшейся традиции для работы было выбрано три основных темы, которые подробно разбирались приглашёнными экспертами и обсуждались с гостями. В этот раз говорили о людях, традициях и развитии бизнеса.

Создать и удержать

Первый и самый продолжительный блок форума — «Про людей» — был посвящён не только нюансам создания грамотной и высокопрофессиональной бизнес–команды, но и способам её сохранения. Ни для кого не секрет, что норильский бизнес давно испытывает жёсткий дефицит кадров практически во всех сферах, но обучить с нуля или найти и привлечь грамотного специалиста в фирму — полдела, куда сложнее его удержать. Даже в администрации города сталкивались с кадровым голодом. Как решали эту проблему, рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Создание профессиональной команды действительно очень важно для бизнеса. А для таких городов, как Норильск, оторванных от Большой земли, кадровый вопрос стоит особенно остро. К тому же сейчас реализуется комплексный план развития Норильска — это крупнейшая программа реновации за всю историю города. А ещё не так давно Норильск вошёл в список опорных городов Арктической зоны РФ. Выполнение поставленных в связи с этим задач требует участия высококвалифицированных специалистов в разных областях. Почти три года назад, когда вступил в должность главы города, я испытывал колоссальный дефицит кадров. В то время как раз начался отток с территории старожилов, которые всё знают и многое умеют. Свою нынешнюю команду я собирал по всей стране. В ней трудятся люди из Москвы, Санкт–Петербурга, Пензы, Красноярска, Хабаровска и многих других городов. За три года мне удалось создать костяк людей, которые двигают комплексный план и реализуют текущие задачи. И я ими горжусь, потому что они действительно понимают, что нужно нашему городу. Север нуждается в таких людях, их сложно найти, но когда они сюда попадают, то очень скоро становятся настоящими норильчанами и делают всё, для того чтобы наш город действительно развивался.

Новый подход и традиции

Ренат Бесаев, генеральный директор компании «Юнирон», отметил, что сплочённый коллектив начинается с грамотной позиции самого предпринимателя. Он подчеркнул, что классическая схема взаимодействия «начальник — подчинённый» более не действует, а архаичный метод управления с помощью кнута и пряника приводит к планомерному развалу коллектива и постоянной текучке кадров. Поворотный момент в деле формирования устойчивой команды, по мнению спикера, наступает тогда, когда в сознании руководителя слова «персонал» и «подчинённый» заменяются на «коллектив» и «сотрудник». С этим тезисом согласен руководитель АРН Максим Миронов.

– Время меняется, и хорошие зарплаты перестали быть единственным стимулом. Это признали все крупные корпорации, которые занимаются большими социальными проектами. Я более десяти лет руководил одной из крупнейших торговых сетей в Норильске, и, конечно, наша компания была нацелена на максимальное извлечение прибыли, для этого коммерческая компания и создаётся. Но в погоне за прибылью мы уделяли недостаточно внимания сотрудникам. Основной мотивацией всё же были деньги. Конечно, это хороший стимул, но когда я пришёл в АРН, то понял, что необходимо также обращать внимание на другие потребности команды, интересы, развитие, дать сотрудникам возможность действовать самостоятельно, самим выбирать и планировать свой график работы и нести ответственность за результат. Теперь я понимаю, что и тогда в бизнесе надо было строить работу подобным образом. Проявление внимания к сотрудникам не требует особых затрат, но существенно повышает эффективность коллектива. Например, мы все дни рождения празднуем вместе, и этот час времени в обеденный перерыв даёт возможность руководителю узнать больше о человеке, его увлечениях, семье. Ещё один результативный подход, используемый в агентстве, — более свободный график, который построен так, чтобы у сотрудника оставалось больше времени на семью и увлечения. Важно ведь, чтобы поставленная задача выполнялась, а не чтобы сотрудник высиживал время на работе. Какой от этого прок? Кроме того, задачи и проекты должны быть интересными, ведь результат будет лучше, если сотрудник сам вовлечён в процесс.

Одним из ключевых элементов, способных спаять коллектив в единое целое, по мнению спикеров форума, могут стать традиции. Глава Норильска отметил, что в его команде есть хороший пример — регулярные выезды на природу.

В свою очередь Сергей Пергаев, основатель и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau, добавил, что правильно организованное и максимально удобное для конкретного сотрудника рабочее пространство может существенно увеличить его эффективность.

Дальше — больше

Финальный блок форума был посвящён разговору о развитии бизнеса. Гость из Красноярска Хайям Аминов, бренд–шеф и совладелец ресторана Fresco, рассказал собравшимся, как придумать идею и подобрать команду для её реализации, а главное, как выстроить экосистему вокруг основного бизнеса. В качестве примера спикер привёл несколько своих удачных бизнес–проектов. Так, он стал соучредителем стартап–проектов Fresco Farm и приложил руку к созданию завода по переработке стекла. И таких возможностей в смежных областях довольно много. Их легко увидеть, если не концентрировать всё внимание на уже созданном бизнесе, а внимательно осмотреться по сторонам.

В целом же приглашённые спикеры говорили о том, что необходимо держать руку на пульсе — отслеживать тренды, особенно в той сфере, в которой работает бизнес, а ещё лучше предугадывать их или даже создавать. Тогда предприятие или компания всегда будет на гребне волны. К тому же норильским предпринимателям существенную помощь оказывает «Норникель», который реализует проекты по поддержке малого и среднего бизнеса.

– Уже девять лет мы работаем в этом направлении. Начинали с социального предпринимательства, но после пандемии стало очевидно, что в поддержке нуждаются и представители малого и среднего бизнеса, — рассказывает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норникель». — Наша программа «Акселератор бизнес–проектов» призвана не столько обучить предпринимателей, сколько оказать конкретную помощь. С ними работают консультанты и наставники, разбирают существующие проблемы и выявляют точки роста бизнеса. Этот подход позволил нам за несколько лет наладить работу таким образом, что займы, которые мы выдаём на развитие бизнеса, стопроцентно возвращаются. И норильские предприниматели благодаря этому активно развивают свой бизнес, а порой и открывают филиалы в других городах. Например, Центр развития личности «Старт» открыл филиал в Красноярске. Пока это выглядит непривычно — фирма из маленького города открывает своё отделение в столице края, но надеюсь, что в дальнейшем таких примеров станет больше.

Она также поделилась базовыми секретами составления бизнес–проекта, который с высокой долей вероятности станет успешным. Как ни странно, здесь пригодится здоровый пессимизм, а именно: расчёт прибыли, оборота и окупаемости исходя из максимально низкого спроса на товары и услуги. Если даже при низких показателях бизнес останется на плаву, то при средних вас ждёт хорошая прибыль. Ещё один важный элемент успешного бизнеса в Заполярье — грамотная и продуманная логистика. По словам Ирины Жуйковой, хороший норильский предприниматель ещё в феврале начинает думать о закупке и доставке товаров в летнюю навигацию.

Подводя итоги третьего форума, организаторы пришли к выводу, что общение внутри сообщества норильских предпринимателей наладить удалось и пора делать следующий шаг — расширять географию участников. Нужно, чтобы бизнес продолжал расти и на территорию заходили новые игроки. Вполне возможно, что в следующем году на форум пригласят предпринимателей из других арктических регионов.

Мероприятие организуется при поддержке Агентства развития Норильска и содействии администрации Норильска и с каждым годом наращивает массовость. Если в первой встрече в 2021 году участвовали всего 250 норильских предпринимателей — в основном представители крупного бизнеса, то в этом году на форум заявились 500 человек, и часть из них только планируют открыть своё дело.