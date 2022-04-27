На 35-й сессии Норильского городского Совета депутаты согласовали изменение границ выборных округов

Как пояснила Олеся Маслова, председатель территориальной избирательной комиссии Норильска, на 1 января 2022 года в городе было зарегистрировано 110 261 избирателей. В этом случае средняя норма представительства на один мандат составляет 5 251 избиратель. На округ — 15 753.

Александр Пестряков, спикер Норильского горсовета, отметил, что этим решением поставлена точка в изменении уставных форм избрания НГСД:

- Напомню, в сентябре должны состояться выборы депутатов, в связи с чем ещё в начале года поступила инициатива изменить условия их избрания. Теперь 21 парламентарий избирается прямым голосованием, 14 — по партийным спискам. Территория округов теперь будет меньше, что, на мой взгляд, положительно повлияет на эффективность работы депутатов-мажоритариев и повысит их ответственность перед своими избирателями. С адресами, входящими в тот или иной многомандатный избирательный округ, норильчане могут ознакомиться на официальном сайте города

Добавим, что норильские единороссы уже объявили о начале предварительного голосования для участия в осенних муниципальных выборах, в ходе которого будут отобраны те, кто представит партию в новом составе депутатского корпуса.

- В этом мероприятии может приять участие любой норильчанин, готовый попробовать себя в политике. Партия ждёт новых креативных идей и людей, желающих не просто наблюдать за изменениями и событиями в городе, а готовых войти в нашу команду и лично принимать участие в обновлении Норильска, — пояснил Александр Пестряков.

Также на 35-й сессии депутаты согласовали изменения в схеме отбора кандидатов на должность главы города, которые коснулись главным образом представляемых кандидатами документов. В частности, теперь претенденты должны предоставить копию трудовой книжки, заверенной по месту работы или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, а также копию документов воинского учёта. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при отсутствии гражданства РФ, а также при наличии иного гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство.

Депутаты проголосовали за невозможность членам конкурсной комиссии воздерживаться от голосования, а также за то, что сам конкурс будет признан несостоявшимся, если к участию в нём допущены меньше двух кандидатов. Если ни один из претендентов не будет избран, горсовет назначит новый конкурс.