На 36-й сессии норильского парламента рассмотрели 12 вопросов

В частности, необходимые правки были внесены в положения о собственности и реализации прав собственника, о муниципальных гарантиях, об управлении городского хозяйства и так далее. Также парламентарии утвердили изменения в действующее положение о служебных жилых помещениях. С момента вступления поправок в силу граждане, намеренно ухудшившие свои жилищные условия в течение последних пяти лет, больше не смогут претендовать на служебное жильё. Как пояснил начальник управления жилищного фонда Кирилл Демидов, участились случаи, когда норильчане продают собственное жильё, а затем обращаются в жилфонд с ходатайством о предоставлении служебного жилого помещения. Во избежание таких прецедентов, а также с учётом отсутствия свободных квартир на территории предложенные изменения депутаты утвердили.

Внесли народные избранники поправку и в действующий порядок оплаты проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно работникам местного бюджета. В частности, речь идёт о том, что такие расходы будут возмещаться сотрудникам, ушедшим в отпуск с последующим увольнением, которые вернутся на территорию Норильска после окончания такого отпуска в течение недели (в настоящее время расходы на обратную дорогу и провоз багажа возмещаются только в случае возвращения работника до окончания отпуска).

Ещё один вопрос вне повестки был обозначен председателем городского Совета Александром Пестряковым. Он обратился к руководству администрации Норильска с просьбой изыскать возможность предусмотреть в июньской корректировке бюджета финансирование замены парт в школах № 8 и № 20 за счёт местной казны. «Коллеги, мы понимаем, что деньги на материально-техническое обеспечение школ должны выделяться из краевого бюджета, но у меня большая просьба предусмотреть такие инициативные расходы в нашем бюджете. Мы с депутатами на прошлой неделе побывали в этих школах – мебель там, конечно, пригодна для использования, но она явно морально устарела. Возможно, в перспективе мы постепенно сможем заменить мебель во всех школах, запланировав соответствующие расходы в муниципальной программе по аналогии с приведением в порядок фасадов школ и детских садов», - пояснил Александр Пестряков.

Обращение спикера местного парламента в ближайшее время будет рассмотрено профильными управлениями городской администрации. О принятом решении депутатский корпус уведомят к следующей сессии городского Совета.