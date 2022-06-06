На 42-летнего водителя завели уголовное дело из-за поддельных прав

В ходе разбирательства было установлено, что документ водитель незаконно приобрёл в интернете в сентябре 2021 года за 50 тысяч рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В настоящее время расследование окончено, материалы уголовного дела направлены в суд.