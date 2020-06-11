На Амбарке и в районе ТЭЦ-3 круглосуточно ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

За последние сутки собрано топливно-водяной смеси 3 574 кубометра (всего 12 530 кубометров с начала ликвидации), в том числе: с акватории реки Амбарной - 3 145 кубометров (всего 9 869 кубометров), откачано из ЗУМПФов – 418 куб. м (всего 2 573 куб. м). На промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в 2,5 км от места разлива вывезено 7 794 тонны загрязнённого поверхностного грунта (всего 37 736 тонн); за сутки обработано сорбентом 9 000 кв. м загрязнённой территории (всего 49 600 кв. м).

К ликвидации ЧС привлечено сейчас 687 человек и 264 единицы техники, из них от МЧС России - 144 человека и 17 единиц техники. Авиационная группировка составляет 11 воздушных судов, в том числе три - от МЧС России.