На арктических территориях, занятых коренными народами, бесплатные гектары предоставляться не будут
На арктических территориях, занятых коренными народами, бесплатные гектары предоставляться не будут
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в Салехарде на заседании Общественного совета Арктической зоны РФ. Министр подчеркнул, что при распределении арктических гектаров будут максимально учитываться интересы коренных малочисленных народов Севера.
Во всех субъектах РФ, которые входят в Арктическую зону, за исключением Красноярского края, уже определены территории, в границах которых граждане смогут бесплатно оформить земельный участок. Перечень таких зон будет закреплен в проектах региональных законах, которые направлены в Росреестр для проверки представленных данных.
В рамках проекта по распространению «дальневосточного гектара» на Арктику предполагается, что его участники смогут быстро (до 35 дней) и бесплатно получить землю под строительство дома и организацию бизнеса. Около 42% участников программы на Дальнем Востоке уже строят на «дальневосточном гектаре» индивидуальные дома, 36% выделенных гектаров задействованы для ведения сельского хозяйства, 11% используются для предпринимательской деятельности.