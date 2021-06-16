На арктических территориях, занятых коренными народами, бесплатные гектары предоставляться не будут

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в Салехарде на заседании Общественного совета Арктической зоны РФ. Министр подчеркнул, что при распределении арктических гектаров будут максимально учитываться интересы коренных малочисленных народов Севера.

Во всех субъектах РФ, которые входят в Арктическую зону, за исключением Красноярского края, уже определены территории, в границах которых граждане смогут бесплатно оформить земельный участок. Перечень таких зон будет закреплен в проектах региональных законах, которые направлены в Росреестр для проверки представленных данных.

В рамках проекта по распространению «дальневосточного гектара» на Арктику предполагается, что его участники смогут быстро (до 35 дней) и бесплатно получить землю под строительство дома и организацию бизнеса. Около 42% участников программы на Дальнем Востоке уже строят на «дальневосточном гектаре» индивидуальные дома, 36% выделенных гектаров задействованы для ведения сельского хозяйства, 11% используются для предпринимательской деятельности.